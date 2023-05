Un vero e proprio scoperta: ecco le nuove scarpe Quechua di Decathlon.

Con l’arrivo della primavera, sei pronto a metterti in forma e a praticare il running, oppure preferisci trascorrere i weekend a passeggiare nella natura o a fare escursioni. Qualunque sia la tua attività preferita, le nuove zapatillas Quechua sono la soluzione ideale per te. Un prodotto esclusivo di Decathlon che ha già conquistato il mercato.

Le nuove zapatillas Quechua di Decathlon: scopri il modello che fa tendenza

Quechua è uno dei marchi di proprietà di Decathlon e i suoi prodotti sono realizzati da esperti del settore. I modelli di scarpe sportive, ad esempio, sono progettati da veri specialisti di trekking ed escursionismo. Il modello che sta facendo tendenza in questo momento è stato progettato e testato appositamente per le passeggiate su terreni poco accidentati, ma è anche perfetto per le giornate calde.

Il modello in questione è il Quechua NH500, disponibile in colore verde neon. Una scarpa adatta anche per camminare in città, oppure per una corsa leggera. Non è una scarpa da running, ma se ti alleni per la strada e vuoi fare un po’ di corsa, puoi farlo senza problemi.

La suola in schiuma EVA garantisce un’ammortizzazione speciale, mentre l’esterno in mesh permette al piede di respirare e di essere fresco, rendendola la scarpa perfetta per la primavera e l’estate.

Il modello ha anche una suola con tacchetti di 2,5 centimetri per garantire una presa sicura su terreni montuosi anche in caso di umidità. Inoltre, la punta della scarpa è termosaldata per evitare cuciture fastidiose e la suola è in parte eco-friendly, poiché contiene il 30% di gomma riciclata.

Non perdere l’occasione di acquistare le scarpe della stagione. Comode, fresche e anche belle, si abbinano perfettamente sia con l’abbigliamento sportivo che con i jeans o una gonna o un vestito per le vacanze. Disponibili nei negozi fisici di Decathlon e sul loro sito web, il prezzo di queste scarpe è di soli 29,99 euro (taglie dalla 35 alla 42). Sono disponibili anche nei colori oro e rosa pallido.

