Un uomo dice di andare in lavanderia e fa una ‘simpa’ da 3.900 euro in un hotel di lusso a Salamanca

Ci sono persone che hanno naso. Tazza. Il faccia dura. Ma ce n’è un altro che gioca in una serie superiore. Venerdì, un uomo di nazionalità indiana ha lasciato l’hotel con la sua valigia palazzo hospes Santo Stefano di Salamanca. Fin qui tutto normale. Tuttavia, ha detto che sarebbe andato a lavanderia e lo stabilimento, che ha cinque stelleGoditi questo servizio. Pochi minuti dopo, la sua presunta compagna, una donna della stessa nazionalità, ma residente in Portogallo, è uscita a fare una passeggiata con un bambino. Qualcosa stava succedendo: stavano facendo un ‘simpatico‘ di quelli che fanno il tempo.

Dal suo arrivo presso lo stabilimento, che occupa a convento riformato situata nel cuore di Salamanca, la coppia aveva prolungato il soggiorno in diverse occasioni. Inoltre, entrambi si sono divertiti tutti i tipi di lussiun fatto che ha causato il diffidenza del personale.

Hanno detto che la carta non funzionava

speso più di 2.000 euro. Sul sito di prenotazione di Booking, una camera doppia costa in media circa 180 euro a notte. Una doppia ‘Deluxe’ non scende sotto i 200 euro e la ‘Junior Suite’ costa quasi 300 euro a notte. Esclusa la colazione, che vale 22 euro.

Pertanto, giovedì è stato chiesto loro il pagamento. L’uomo, invece, si è scusato dicendo che il carta di creditoche ha corroborato i sospetti dei dipendenti.

Quando la coppia ha cercato di andarsene nel modo più sfacciato possibile, il direttore dell’hotel, Ana Monterocorse dietro di loro, mentre dava avviso al Poliziotto.

Numerose pattuglie si sono recate in albergo e gli agenti hanno arrestato l’uomo per un reato di soggiorno illegale in Spagna. Inoltre, aveva i passaporti di altre persone ed era già uscito da almeno altri due hotel della città senza pagare.

Per fortuna il farabutto si è trasformato in umiliazione: l’uomo è riuscito a pagare il conto di 3.900 euro con l’aiuto di familiari e amici, spiega ‘La Gaceta de Salamanca’.