Un trattamento riduce dell’85% il tremore nei pazienti con Parkinson

L’obiettivo principale nell’uso dell’HIFU è stato finora la riduzione del tremore nei pazienti con tremore essenziale o morbo di Parkinson, spiega il centro in una nota. In esso, la direttrice del Dipartimento di Neurologia della CUN, Mari Cruz Rodríguez, spiega che nell’analisi dei risultati a 6 mesi “il miglioramento medio è dell’85% e di essi, un’alta percentuale, circa il 30%, hanno ottenuto la scomparsa del tremore ”. “Questo miglioramento dà loro anche un chiaro miglioramento della qualità della vita”, sottolinea.

La CUN ha recepito questa procedura non invasiva nel gennaio 2019, data dalla quale ha seguito i suoi pazienti in cui ha visto come l’età non è un fattore di esclusione, spiega le stesse fonti. Secondo Rodríguez, “l’intervento di stimolazione cerebrale non può essere eseguito su persone di età superiore a 65 o 70 anni, tuttavia, con HIFU, il 32% dei pazienti con malattia di Parkinson che abbiamo trattato aveva più di 75 anni. E abbiamo visto che, sia in termini di benefici che di effetti collaterali, i risultati sono gli stessi dei pazienti più giovani”, precisa.