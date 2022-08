Un trattamento contro il cancro al seno riduce le ricadute del 5% per 8 anni

I progressi più significativi nel cancro al seno sono stati osservati, negli ultimi anni, in tumori HER2, che è una proteina all’esterno di tutte le cellule del seno che promuove la crescita. grazie alle chiamate terapie mirate, che, in questo caso, sono destinati alla proteina HER2. Il miglioramento della sopravvivenza negli ultimi anni spinge, sempre di più, il cronaca del cancro al seno.

Ora, i risultati aggiornati di un’indagine iniziata otto anni fa corroborano il efficacia da usare insieme droghe pertuzumab e trastuzumab nelle donne con carcinoma mammario HER2-positivo (cioè quelli con quei tumori che esprimono livelli di proteina HER2 superiori al normale). Questo tipo di tumore rappresenta tra il 15% e il 20% di tutti i tumori al seno. La combinazione di pertuzumab e trastuzumab (due anticorpi diretti contro la proteina HER2), aggiunti alla chemioterapia postoperatoria, riduce il rischio di ricaduta fino al 5% in questi pazienti per almeno 8,4 anni (101 mesi), che è il tempo di follow-up per questa ricerca.

Lo confermano i dati aggiornati del studio di fase 3 “Aphinity”. nel carcinoma mammario in fase iniziale HER2-positivo e presentato durante la Plenaria Virtuale della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO). Le pazienti che beneficiano di questa combinazione di farmaci sono quelle che, oltre ad avere la mammella colpita dal tumore, ne hanno anche alcune nodo ascellare. “L’importanza di pertuzumab è che riduce il rischio di ricaduta fino al 5% in questo tipo di pazienti. Ma comunque ci vuole tempo per sapere se migliora la sopravvivenza”, spiega a questo giornale Santiago Escrivà, ricercatrice del Breast Cancer and Melanoma Group del Vall d’Hebron Institut d’Oncology (VHIO) e oncologa del Vall d’Hebron Hospital (Barcellona).

nuovi trattamenti

Gli oncologi sottolineano che, negli ultimi anni, lo scenario del cancro al seno HER2-positivo si è evoluto in modo esponenziale incorporando nuove strategie terapeutiche. Secondo Álvaro Rodríguez-Lescure, vicepresidente della SEOM e membro del comitato direttivo dello studio, i risultati di “Aphinity” consolidano il vantaggio della sopravvivenza libera grazie al pertuzumab. “I dati di questa analisi rafforzano il maggiore impatto dell’effetto di pertuzumab nella popolazione con coinvolgimento ascellare dopo l’intervento chirurgico, con un beneficio assoluto di sopravvivenza del 4,9%. [de este grupo de pacientes]”, Spiegare.

Lo studio ‘Aphinity’, in cui un totale di 4.804 pazienti (di cui 344 provenienti da 40 ospedali spagnoli) è, come spiega Escrivà, a studio “adiuvante”, cioè viene effettuato in pazienti che hanno già subito un intervento chirurgico per cancro al seno che ricevono questo trattamento per evitare ricadute. “I trattamenti adiuvanti trattano possibili cellule tumorali o micrometastasi; cioè, ciò che potremmo non vedere”, Spiegare.

L'”Aphinity” mostra che, dopo 8,4 anni di follow-up, il 92% di queste donne è vivo. “Questi nuovi trattamenti specifici per HER2 ne stanno avendo alcuni tassi di sopravvivenza molto elevati”, spicca.

Benefici del trastuzumab

La ricerca ha da tempo dimostrato l’efficacia, da sola, di trastuzumab deruxtecan. A giugno, uno studio internazionale di fase tre ha mostrato che questo farmaco, combinato con la chemioterapia, riduce la mortalità fino al 40% nelle donne con un tumore HER2-negativo e controlla la malattia due volte più a lungo della chemioterapia. Trastuzumab lo è il più “rivoluzionario” degli ultimi mesi nella ricerca sul cancro e apre le porte alla cura di altri tipi di malattie, come ad esempio cancro ai polmoni.

A marzo, uno studio condotto dall’International Breast Cancer Center (IBCC) ha già dimostrato che trastuzumab deruxtecan è migliorato sopravvivenza libera da progressione a 12 mesi di pazienti con carcinoma mammario metastatico HER2-positivo, uno dei più aggressivi Ma ora i ricercatori hanno visto come questo stesso farmaco sia efficace anche in un’altra popolazione: le donne con Cancro metastatico HER2-negativo.