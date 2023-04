Un tocco moderno all’ingresso di casa con il portombrello di Zara Home

Se desideri che la tua casa abbia uno stile unico e che abbia un elemento che sai di utilizzare sempre ma che aggiunga, come diciamo, eleganza e autenticità, non c’è nulla come scegliere il prodotto che sta spopolando attualmente in Zara Home. Un portombrella ideale per dare un tocco moderno all’ingresso della tua casa e che userai molto quest’inverno, quindi prendi nota di ciò che ti diciamo e non lasciarlo sfuggire.

Il portombrella più moderno lo trovi da Zara Home

Stiamo vivendo giorni veramente freddi, segnati inoltre dalle nevicate e dalle piogge, quindi potrebbe essere aumentata la vendita non solo di ombrelli ma anche di portaombrelli, che sebbene non siano presenti in tutte le case, sembra che stiano vivendo un “boom”, soprattutto se consideriamo i modelli di successo disponibili da Zara Home.

Questo è il caso del portaombrelli laccato con un manico e una base più ampia, che non solo ti servirà per riporre gli ombrelli ma che puoi anche utilizzare come porta scope. Infatti, grazie a questa base più larga del normale, puoi riporre spazzole e scope in modo che non disturbino o per averle a portata di mano nel caso in cui tu debba spazzare l’ingresso di casa.

Con le misure di 54 cm di altezza, 20,5 cm di larghezza e 28 cm di profondità, questo portaombrelli-portascope ha inoltre una speciale rivestimento sulla sua laccatura in modo da prevenire la ruggine, anche se per renderlo durevole e non farlo deteriorare, è meglio non lasciare acqua stagnante o prodotti corrosivi per lunghi periodi di tempo.

Fatto al 98% di ferro e al 2% di resina, è un prodotto di alta qualità che ha anche un bel colore bianco che si abbina perfettamente con qualsiasi mobile bianco che tu abbia nell’ingresso di casa. Quando lo riempi, vedrai quanto è funzionale, ma quando è vuoto, puoi vedere anche quanto è bello, poiché è molto decorativo.

Se ti piace, non aspettare troppo per acquistare il portaombrelli del momento, poiché ha un prezzo speciale di 49,99 euro e sta andando esaurito. Un vero e proprio “top seller” che sta avendo successo da Zara Home e che puoi trovare in tutti i suoi negozi fisici e sul suo sito web.

