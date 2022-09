Un ragazzo di 18 anni hackera Uber e ne denuncia la mancanza di sicurezza

“Annuncio che sono un pirata e quello Uber ha subito un data breach”. Con queste parole un presunto 18enne ha annunciato ai dipendenti dell’azienda tecnologica di essere riuscito ad infiltrarsi nel loro sistema, in maniera attacco informatico “totale” che è oggetto di indagine.

La piattaforma ha scoperto giovedì che la sua rete di computer era stata compromessa. La violazione avrebbe colpito molti dei sistemi interni di Uber, nonché la sua archiviazione dei dati. dati nel cloud e il codice sorgente dell’applicazione che ha reso popolare il noleggio di viaggio in macchine di individui, come sottolineato dal ‘New York Times’, che ha avuto accesso a immagini che dimostrerebbero questa importante portata.

Dietro questa violazione ci sarebbe un diciottenne che ha ingannato un dipendente dell’azienda facendogli fornire il Le password necessario per penetrare nel sistema informatico di Uber, un metodo noto come Ingegneria sociale. Dopo aver effettuato l’attacco, ha usato l’account usurpato per comunicare ai lavoratori della piattaforma cosa aveva fatto.

Qualcuno ha hackerato un account HackerOne dei dipendenti Uber e sta commentando tutti i ticket. Probabilmente hanno accesso a tutti i rapporti di Uber HackerOne. pic.twitter.com/00j8V3kcoE — Sam Curry (@samwcyo) 16 settembre 2022

Uber ha ammesso di aver indagato sull’attacco, che è già stato segnalato alle forze dell’ordine. Pertanto, l’azienda ha chiesto ai suoi dipendenti di smettere di utilizzare i sistemi di comunicazione interna, che sono stati disconnessi per cercare di impedire all’attaccante di avere accesso a più dati sensibili.