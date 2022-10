Un raffreddore? Questo è il superfood che ti aiuterà a fermarlo

è già autunno e con esso arriva il raffreddori e il influenza. con le costanti i cambiamenti di temperatura e di tempo atmosfericoil virus proliferare e causare infezioni comuni. Il naso e il gola Sono le principali vittime del raffreddori, che guariscono solo con il passare dei giorni. Ci sono medicinali che alleviano i sintomi, ma anche molti Medicina naturale che, nel corso degli anni e dei secoli, hanno dimostrato la loro efficacia. Inoltre, attenuano sintomoma anche prevenire infezioni. È il caso di questo superciboche trasporta migliaia di anni essere usato come erba medicinale ed è a disposizione di tutti.

Riguarda Zenzero. Questa pianta è nota per il suo aroma e sapore pungente. Tuttavia, lo ha 400 composti diversi, tra i quali spiccano carboidrati, lipidi e composti fenolici. Interessante anche il suo contenuto in aminoacidi, fibre, proteine, fitosteroli, vitamine e minerali.

benefici dello zenzero

Essendo un rimedio naturale, le informazioni su questa radice sono state tramandate di generazione in generazione, ma esistono già prove scientifiche che ne confermano gli attributi. È noto che ne ha fino a nove Benefici che rafforzano il sistema immune: è antiossidante, antinfiammatorio, espettorante, antitosse, antitumorale, antibatterico Y antibiotico.

L’elenco delle proprietà utili non finisce qui. Calma anche il dolorecosì come il nausea e il vomito blando. Aiuta il disturbi gastrointestinalimigliora il funzione cardiovascolare e resistenza a insulinae accelerare il metabolismo. Per tutto questo, è il perfetto alleato per alleviare e prevenire le infezioni virali che causano raffreddore e influenza. Ma come si prende?

Come prendere lo zenzero

Lo zenzero può essere assunto in diversi modi, ma il più comune è Tè. Basta poco per realizzarne uno infusione di questa radice, che si trova facilmente nella sezione di frutta e verdura dai supermercati. Attualmente, il suo prezzo medio è di circa cinque euro al chilo, ma è sufficiente 20 grammi fare del bene tazza di tè di zenzero.

È più consigliabile prendere lo zenzero fresco, ma puoi anche acquistare infusi già pronti. Inoltre si può abbinare ad altri alimenti: si può aggiungere Miele, Limone, arancia, Curcuma, camomilla o cannella.