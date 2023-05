Un pettorale a meno di 15 euro: ecco le offerte di Mango Outlet.

Se vuoi essere alla moda sia in primavera che in estate, non perderti la salopette a meno di 15 euro.

Sono inclusi nelle offerte di Mango Outlet, dove troverai sempre una grande quantità di occasioni di diversi stili.

Non perderti questa salopette a meno di 15 euro

Di un colore giallo pastello, è l’ideale per questa stagione dell’anno, in particolare da indossare da sola o con magliette interne e giacche sopra.

Progettato a Barcellona, è realizzato al 100% in cotone, si distingue per avere un tessuto denim, con lavaggio sbiancato e presenta un design lungo.

È di stile jeans e di medie dimensioni. Altri dettagli sono che ha un collo retto e le tipiche bretelle regolabili a nodo che la maggior parte delle salopette di queste caratteristiche solitamente hanno. È completo perché ha anche due tasche applicate sulla parte anteriore e due tasche applicate sulla parte posteriore.

Come prenderti cura di questo capo di abbigliamento

Per farlo durare di più, soprattutto se si tratta di un capo nuovo e vuoi farlo durare più a lungo nel tempo, allora devi lavarlo in lavatrice a massimo 30°c con centrifuga breve, non devi usare la candeggina e deve essere stirato a massimo 110°c, non lavare a secco e non può essere messo in asciugatrice.

Completa il tuo look

Per essere ancora più alla moda con questa salopette, devi indossare molti altri capi e accessori che si abbinano perfettamente ad essa.

È la maglietta oversize bianca a prezzo di 9,99 euro grazie alle offerte, il sandalo con decorazioni a strisce che ha uno sconto e ora costa 22,99 euro, la borsa a tracolla stampata in arancione al prezzo di 15,99 euro, o il top bikini rosa intenso che si distingue per avere un prezzo di 11,99 euro grazie alle offerte attuali sul sito web.

In due colori

La fortuna di avere questo capo di abbigliamento è che puoi sceglierlo in due colori diversi. Da un lato il giallo chiaro che è molto primaverile, e dall’altro il blu chiaro che devi avere perché si adatta bene a tutti i tipi di abbigliamento e combinazioni.

Dove si acquista

Hai la salopette gialla a un prezzo irresistibile. Se prima costava 39,99 euro, poi è passata a 19,99 euro e ora la puoi acquistare per 13,99 euro, grazie allo sconto del 65% che hai in questo momento.

Il meglio è acquistarlo online e per questo è molto meglio perché non devi spostarti.

