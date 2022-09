Un nuovo trattamento nel cancro ovarico raggiunge una sopravvivenza del 70% a sette anni

Il sopravvivenza nel carcinoma ovarico in stadio avanzato, finora praticamente nullo, raggiungere percentuali del 70% a sette anni, Secondo uno studio presentato al Congresso del Società Europea di Oncologia Medica (ESMO), e che è in fase III, cioè pronto per la commercializzazione del farmaco.

In dichiarazioni ai media, Luis Manso, membro dello Spanish Ovarian Cancer Group (GEiCO) e oncologo ginecologico dei tumori dell’ospedale 12 de Octubre, ha spiegato che dopo 20 anni senza notizie di cancro ovarico, oggi si verifica un trattamento che suppone a significativo miglioramento della sopravvivenza, “e questo apre la porta alla cura totale”.

È un tipo di cancro ovarico, che colpisce donne con mutazioni BRCA 1 e 2, E cosa vuol dire 22% dei carcinomi ovarici.

Questo tipo di tumore è uno dei più aggressivi e il quinto che produce più mortalità nelle donne, dietro al cancro del seno, del colon-retto, del pancreas e del polmone.

I risultati degli studi di fase III SOLO-1 e PAOLA-1, presentati dal professor Jonathan Ledermann, dell’UCL Cancer Institute di Londra, mostrano la benefici di sopravvivenza a lungo termine con un farmaco (olaparib) in pazienti con carcinoma ovarico avanzato di nuova diagnosi.

Secondo il coordinatore e il professor Ledermann, questi sono dati positivi da sopravvivenza libera da progressione e molto incoraggiante per il futuro.

Per il dottor Manso, l’incorporazione di questi droghe (c’è anche la combinazione di olaparib e bevacizumab) consente ai pazienti vivere “di più e meglio” e ha ricordato che storicamente è un cancro molto aggressivo di cui una donna su 70 soffre per tutta la vita.

Inoltre, due studi sono stati presentati al congresso ESMO sul cancro ovarico, guidato dal capo del gruppo di neoplasie ginecologiche presso l’Istituto di oncologia Vall d’Hebron (VHIO) a Barcellona, Anna Oaknin.

cancro cervicale

Questi studi affrontano il trattamento del cancro cervicale o uterino, causato principalmente dal papillomavirus umano (HPV) e che è la quarta causa di morte nelle donne, con una diagnosi più frequente tra i 35 ei 44 anni.

Parlando con EFE, Oaknin ha sottolineato che il cancro cervicale può essere prevenuto e lo è Prevenibile al 99% con il vaccino HPV per quello che ha descritto come “frustrante” vedere pazienti in fase avanzata.

Gli studi presentati hanno mostrato un miglioramento in sopravvivenza con il farmaco immunoterapico cemiplimab, riducendo fino al 35% di rischio di morte.

E un secondo studio ha confermato l’efficacia dell’immunoterapia senza chemioterapia, Che cosa prima linea di trattamento.

Oaknin ha fatto appello alla cultura sociale sensibilizzazione al vaccino e si è lamentato che c’è tra la popolazione il percepita mancanza di rischio. Per questo ha rivolto un appello alla comunità scientifica perché renda visibili le nuove cure per affrontare i tumori ginecologici.