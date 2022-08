Un nuovo trattamento consente il trapianto di rene in pazienti precedentemente inoperabili

UN il nuovo trattamento consente il trapianto di rene in pazienti precedentemente inoperabili che avevano decenni in dialisi. Il Ospedale Vall d’Hebron, a Barcellona, ‚Äč‚Äč√® il centro che ha curato il primo paziente in Europa chi √® stato trattato con questo droga, chiamato imlifidasi, e che √® stato successivamente trapiantato con successo. “√ą un grande cambiamento dopo 35 anni di dialisi. Questo √® un raggio di speranza per i pazienti come me”, ha detto questo gioved√¨ Miguel Angel, il paziente. “Adesso ho una vita senza dialisi, con libert√† e mi sento meglio di prima”, assicur√≤ quest’uomo 54 anni che era in dialisi dal 1984. Miguel √Āngel ha subito due tentativi di trapianto senza successo: nel 1991 e nel 1996. Ora, dice, la sua vita √® diversa.

“Ora ho una vita senza dialisi, con libert√† e mi sento meglio di prima”, afferma Miguel √Āngel, il paziente trapiantato di 54 anni tre mesi fa

Il caso di questo paziente, che √® stato trapiantato tre mesi fa, √® compreso all’interno di a studio clinico di fase tre che cerca di dimostrare l’efficacia dell’imlifidasi. Si prevede che presto sar√† approvato dal Agenzia europea per i medicinali (EMA). Il farmaco √® indicato per le persone con a sistema immunitario iperattivato ed √® per questo che non possono essere trapiantati.

Imlifidase “migliora la qualit√† della vita e lo √® meno della dialisi,” come sottolineato dal medico Oriol Bestard, Responsabile del Servizio di Nefrologia e Trapianti Renali di Vall d’Hebron. Bestard stima che circa alcuni 30.000 catalani. “In Catalogna ci sono 200mila persone in lista d’attesa, ma tra il 10% e il 15% di essi non possono essere trapiantati con un rene”, ha detto.

profilo del paziente

Nelle persone con un sistema immunitario iperattivo c’√® a anticorpi in eccesso nel sangue contro la maggior parte degli antigeni del sistema dell’antigene leucocitario umano (HLA) della popolazione, che √® espresso dalle cellule dei diversi tessuti dell’organismo e segna se un organo pu√≤ essere compatibile per un paziente specifico. Pertanto, in caso di trapianto, a rigetto dell’organo in modo rapido e praticamente irreversibile. Ecco perch√© questi pazienti hanno a probabilit√† estremamente bassa di trovare un donatore compatibile.

Vedi anche: Leucopenia, l'effetto collaterale del paracetamolo L’imlifidasi, che viene introdotta per via endovenosa, potrebbe essere un’alternativa terapeutica per i pazienti con malattia renale allo stadio terminale

Da cosa √® stato introdotto questo nuovo farmaco per via endovenosa, √® eliminare gli anticorpi ed √® per questo che potrebbe essere a efficace alternativa terapeutica per i pazienti con a malattia renale allo stadio terminale, che sono destinati a rimanere in dialisi per molti anni. “Questo trattamento riguarda una molecola che rimuove gli anticorpi e questo offre una nuova possibilit√†: per un tempo di cinque o sei giorni dopo il trattamento, possiamo accettare un’offerta [de √≥rgano] e vai in sala operatoria. L’effetto del farmaco √® immediato e dura cinque o sei giorni”, spieg√≤ Bestard. Il farmaco pu√≤ essere messo solo una volta nel paziente, poich√© in seguito “l’organismo genera anticorpi contro questa molecola”.

Secondo questo medico, l’effetto di questo trattamento pu√≤ essere “utile” anche per molti altre malattie. “Ci sono studi su diverse malattie al di fuori del trapianto. E questa opzione √® anche considerata come un salvataggio dal rigetto, cio√® nei pazienti che sviluppano un rigetto acuto del trapianto ha detto.

trapianto renale

Il trapianto di rene √® il trattamento di scelta per i pazienti con malattia renale allo stadio terminale. L’organo trapiantato ha una sopravvivenza mediana di circa 15 anni e quindi, soprattutto nel pazienti pi√Ļ giovani, molte volte in futuro sar√† necessario un nuovo trapianto.

Vedi anche: I ricercatori rivelano come rilevare il covid prima di fare un test Salvare la vita di questi pazienti richiede un altissimo livello di specializzazione, nonché un grande coordinamento multidisciplinare

“Nei casi in cui √® gi√† stato a trapianto precedente, soprattutto se √® stato perso per rigetto cronico, o in donne con precedenti gravidanze che hanno permesso il contatto con materiale biologico di altri individui, il sistema immunitario del paziente lo √® pi√Ļ attivo del solito e questo genera un repertorio di anticorpi specifici che persistono nel tempo [la llamada memoria inmunol√≥gica]. Ci√≤ pu√≤ causare a rifiuto molto rapidamente se il paziente viene trapiantato con un organo che esprime antigeni HLA precedentemente riconosciuti”, ha affermato il Responsabile della Nefrologia di Vall d’Hebron.

Tuttavia, ci sono pazienti con livelli cos√¨ elevati di anticorpi che, nonostante sia prioritario a livello regionale e statale per ricevere organi, Non riescono a trovarne uno compatibile. Nessun farmaco, fino all’arrivo dell’imlifidasi, era stato efficace nel ricevere il trapianto. Precedenti studi negli Stati Uniti e in Svezia condotti con questo trattamento in piccoli gruppi di pazienti hanno mostrato risultati positivi fino a tre anni dopo dell’intervento chirurgico.

Salvare la vita di questi pazienti richiede a livello di specializzazione delle squadre molto alto, oltre che grande coordinamento multidisciplinare tra nefrologi, immunologi, urologi, coordinatore dei trapianti e un’√©quipe infermieristica altamente specializzata. “Questo tipo di i pazienti sono piuttosto complessi anche dal punto di vista chirurgico, poich√© hanno a et√† biologica che generalmente non rappresenta il cronologico per aver passato cos√¨ tanti anni in dialisi”, ha detto da parte sua Enrico Trilla, Responsabile del Servizio di Urologia dell’ospedale. Ecco perch√© richiede molto “esperienza chirurgica” nel campo dei trapianti.