Un nuovo test non invasivo fa avanzare di un anno il rilevamento del cancro dell’endometrio

I ricercatori del Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL), dell’Istituto Catalano di Oncologia (ICO) e dell’Università di Innsbruck (Austria) hanno progettato e testato un nuovo test non invasivo che può essere eseguito a casa che può far avanzare di un anno la diagnosi di tumore endometriale.

Si tratta di un test epigenetico in grado di rilevare tra il 90 e il 100% dei casi di tumore dell’endometrio e può essere eseguito sia su campioni di citologia cervicale prelevati in ambulatorio sia su autocampioni vaginali prelevati a domicilio.

Lo sviluppo di questo nuovo metodo, pubblicato dal “Journal of Clinical Oncology”, è, secondo i ricercatori, particolarmente utile per le donne a rischio di cancro dell’endometrio.

È un test epigenetico che misura il livello di metilazione di due geni specifici in campioni di citologia cervicale.

Le metilazioni sono modificazioni del DNA che consentono di attivare o disattivare l’espressione genica.

I campioni possono essere ottenuti attraverso un leggero raschiamento della cervice in ufficio o tramite un piccolo dispositivo simile a un tampone che il paziente può utilizzare a casa.

Come spiegato dalla ricercatrice del gruppo IDIBEL e ICO per cancro e infezione Laura Costas, sarebbe possibile utilizzare questo metodo per diagnosticare il cancro dell’endometrio nelle popolazioni a rischio, tenendo presente che la diagnosi precoce è la chiave per la sopravvivenza in questo tipo di cancro, uno dei più frequenti tra le donne e che colpisce più di 400.000 donne all’anno nel mondo.

Attualmente, i metodi diagnostici sono molto invasivi e dolorosi, principalmente attraverso biopsie dell’endometrio.

Secondo Costas, un ritardo nella diagnosi costringe all’uso di trattamenti più aggressivi e diminuisce significativamente la sopravvivenza dei pazienti.

“Questo test ha funzionato bene sia nei campioni prelevati dal personale medico in consultazione che negli autocampioni vaginali prelevati dalla paziente a casa, che possono ridurre la pressione delle cure e la necessità di un primo rinvio a uno specialista e contribuire sia per una diagnosi più rapida”, ha riassunto Costas.

Secondo lo specialista, il nuovo test può essere applicato in gruppi a rischio, come le donne in postmenopausa con sanguinamento ginecologico, il sintomo principale del cancro dell’endometrio, e nelle donne con sindrome di Lynch, una condizione genetica ereditaria che le predispone allo sviluppo del cancro.

I ricercatori propongono di effettuare studi sull’efficacia dei costi e di analizzare grandi coorti di questi gruppi a rischio per il cancro dell’endometrio prima di implementare questo nuovo metodo diagnostico.

Lo studio ha anche mostrato risultati incoraggianti sull’utilità di questo metodo nella popolazione generale, non a rischio, poiché consente di identificare questo tumore un anno prima della sua diagnosi.

I ricercatori ora vogliono testare test simili per diagnosticare altri tumori ginecologici.