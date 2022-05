Un medico prevede cosa accadrà con il vaiolo delle scimmie nei prossimi giorni in Spagna

In Spagna sono stati segnalati fino a questo martedì 132 casi positivi di vaiolo delle scimmie12 casi in più rispetto a quelli segnalati lunedì dal laboratorio del Centro nazionale di microbiologia (CNM) dell’Istituto di salute Carlos III (ISCIII).

È ancora un mistero come si evolverà questa malattia le prossime settimane. ma il dottore Cesare Carballoaddetto al pronto soccorso dell’Ospedale Universitario Ramón y Cajal, si è avventurato a realizzarne alcuni predizioni per i prossimi giorni.

In un’intervista a ‘El Programa de Ana Rosa’, Carballo ha dichiarato che è probabile che “nelle prossime settimane vedremo più casi” anche se ha ricordato che la trasmissione di questa malattia “non è come il covid”.

Parimenti, il deputato ha sottolineato la necessità di farlo tagliare le catene del contagioe per questo chiede “isola efficace per due o tre settimane, fino a quando quelle croste” che causano il vaiolo delle scimmie non si seccano.

Tuttavia, Carballo riconosce il difficoltà del rispetto delle quarantene: “Dire ai pazienti di isolarsi è facile sulla carta. Come ci si isola per 15-21 giorni, e di più con questa malattia stigmatizzato? È necessario facilitare le procedure e avere il supporto di ricovero domiciliare”, ha pubblicato sul suo account Twitter ufficiale.