Un liquido miracoloso: ecco il nuovo prodotto di Lidl per pulire perfettamente la cappa della cucina.

Avere la cappa della cucina piena di grasso non è solo antiestetico, ma può anche influire sul suo corretto funzionamento. Inoltre, c’è il rischio che il grasso accumulato, a causa del vapore o del calore della cottura, cada proprio sul cibo. È quindi di fondamentale importanza mantenere la cappa della cucina sempre pulita e per questo, presso Lidl, troverai tutto il necessario per lasciarla perfetta.

Lidl ha tutto il necessario per pulire la cappa della cucina

Se vuoi che la cappa della cucina funzioni sempre perfettamente, devi pulirla regolarmente, non solo esternamente, ma è essenziale anche rimuovere i filtri e pulirli con i migliori rimedi.

Rimuovere i filtri della cappa è facile. Devi solo assicurarti che la cappa sia scollegata e, una volta fatto ciò, premere su un’estremità del filtro e rimuoverlo nella direzione opposta.

Dopo aver rimosso i filtri, puoi immergerli in una miscela di bicarbonato e aceto, quindi pulirli strofinando delicatamente con una spugna morbida.

Una volta puliti, lasciali asciugare all’aria aperta, evitando però di esporli direttamente al sole. Quando saranno asciutti, dovrai rimetterli al loro posto, seguendo gli stessi passaggi ma in senso inverso.

Inoltre, se desideri pulire l’esterno della cappa della cucina, è meglio farlo subito dopo aver cucinato, in modo che la pulizia sia più semplice. Inoltre, puoi utilizzare un po’ di succo di limone diluito in acqua, poiché questo ha incredibili proprietà sgrassanti. Per fare questo, basta preparare una soluzione con il succo di un limone e un po’ d’acqua, metterla in una bottiglia spray e spruzzare sulla cappa. Pulisci bene e poi asciuga con un panno pulito. La tua cappa sarà brillante e profumerà molto bene.

Tre ingredienti naturali che, se non li hai in casa, sono facili da trovare. Infatti, li trovi da Lidl, quindi la prossima volta che fai la spesa in questo supermercato, non dimenticare di comprare anche aceto, bicarbonato e limoni e di riservarli per la pulizia della tua cappa, che, specialmente se cucini molto, è meglio fare almeno una volta a settimana.