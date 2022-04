Un limitato margine di miglioramento nel lusso può ridurre le sue rivalutazioni

Quando sembrava che il lusso si sarebbe salvata dalla volatilità e dal contesto macroeconomico dopo lo scoppio della guerra, gli esperti di JP Morgan Sono venuti per smantellare questa teoria. Ed è che nell’ultima relazione dell’ente concludono che il margine di miglioramento “limitato” delle azioni di questo settore può portare a ridurre l’ambito delle loro rivalutazioni.

“Dopo un anno di sovraperformance sostenuta e revisioni positive delle previsioniriteniamo che il prossimo rapporto del primo trimestre potrebbe essere l’ultimo con diffuse sorprese positive”, spiegano nella lettera.

Il contesto macroeconomico sta diventando “più volatile” è viene rischio al rialzo limitato per il consensooltre il primo trimestre, che prevede una forte crescita e margini continui per il resto dell’anno, cosa che questi esperti non condividono.

UN BUON PRIMO TRIMESTRE

“Con i commenti positivi delle aziende al momento di riportare i risultati del quarto trimestre e dell’anno fiscale per i mesi di gennaio e febbraio, e nonostante la rinnovata emergenza Covid-19 in Cina, speriamo di vedere ancora un buon primo trimestre per il settore del lusso”indicano.

Anzi, anticipano crescita organica media del 23%. in tutta la sua copertura, ovvero il 21% rispetto al primo trimestre del 2019, prima dell’inizio della crisi del coronavirus. Tuttavia, i dati rallenteranno rispetto al quarto trimestre del 2021, sebbene continueranno a mostrare una crescita “molto sana”.

“Queste previsioni ci mettono davanti al consenso per tutti i nomi, con il più grande delta positivo per LVMH e Richemont”, affermano.

LA BOLLA DEVIENE PER IL RESTO DELL’ANNO

Tuttavia, lo credono c’è poco margine di errore per il resto dell’esercizio. Se guardiamo oltre il primo trimestre, siamo in linea o leggermente al di sotto del consenso per la maggior parte dei nomi.

Al momento, vedono un ambiente relativamente benigno, che include una crescita sostenuta e margini massimi per il resto dell’anno. Tuttavia, il contesto macroeconomico sfavorevole, con a inflazione che non smette di crescere e gli avvertimenti di molti analisti del possibile contrazione dell’economiain cui, inoltre, osservano che i conti stringono in media del 13% nella seconda parte dell’anno, si chiedono se il ciclo di revisione positiva degli utili possa presto fermarsi senza fiato.

Infatti, considerando la situazione che la guerra in Ucraina sta lasciando nel Vecchio Continente, sono già diversi gli indicatori che avvertono della combinazione di entrambe le variabili. Il Indice PMI già avvertito che l’economia della zona euro ha rallentato a marzo, a causa dell’impatto della guerra in Ucraina, che ha causato un rallentamento dell’attività e ha innescato il rischio che l’eurozona e la sua economia inizino a deteriorarsi nel secondo trimestre, con una crescita migliore e un’inflazione più elevata.

Tuttavia, le previsioni di alcuni enti come PIMCO vede ancora una crescita superiore al trend storico per le economie sviluppate nel loro insieme, il gestore ha rivisto le sue previsioni di crescita al ribasso di un punto percentuale, posizionandolo al 3% entro il 2022rispetto alle previsioni prebelliche. Allo stesso tempo, ha alzato di due punti percentuali la sua stima media dell’inflazione nelle economie sviluppate, portandola al 5% nel 2022.

Certo, nonostante tutto, JP Morgan salva due titoli che si collocano “comodamente” davanti al consenso sia per il primo trimestre che per l’intero anno. È il caso di Richemont, con una raccomandazione ‘sovrappeso’, e LVMH, con la stessa valutazione.

Al contrario, il maggior rischio di caduta si verifica in Ferragamopassando da “neutrale” a “sottopeso” e tenendo sotto controllo il catalizzatore negativo fino ai risultati del primo trimestre, mentre si dirige verso un nuovo viaggio FX che dovrebbe pesare sulla crescita dei margini per l’anno, lasciandoci due cifre al di sotto del consenso.