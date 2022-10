Un incendio devasta una piattaforma logistica Lidl in costruzione

L’incendio è avvenuto giovedì presso la futura piattaforma logistica di Lidl a Plouagat (Côtes d’Armor), attualmente in costruzione.

Un incendio ha distrutto più di 20.000 m2 della futura piattaforma logistica di Lidl a Plouagat (Côtes d’Armor), attualmente in costruzione, abbiamo appreso giovedì dai vigili del fuoco. I vigili del fuoco sono stati allertati mercoledì intorno alle 22:40 per un incendio scoppiato sul sito di questa piattaforma in costruzione.

Un’apertura prevista per il 2023

Situata a est di Guingamp, questa piattaforma dal costo di 95 milioni di euro doveva essere aperta nel 2023, secondo i media regionali. “22.000 mq dei 56.000 mq di superficie del sito risultano danneggiati“, ha indicato il servizio dipartimentale dei vigili del fuoco e del soccorso della Côtes d’Armor (Sdis 22) senza poter precisare immediatamente l’origine del disastro. “Anche materiale bruciato“, ha aggiunto lo Sdis 22, senza ulteriori dettagli.

Da mercoledì sera, 112 vigili del fuoco sono stati mobilitati per domare le fiamme. Se nessuna vittima deve essere deplorata,150 persone, principalmente operai edili, sono tecnicamente disoccupate“. “L’incendio è sotto controllo, ma i vigili del fuoco sono ancora sul posto per cercare i punti caldi“, secondo Sdis 22.

