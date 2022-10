Un guidatore sconsiderato gareggia con un treno ad alta velocità e percorre 300 chilometri all’ora

UN treno di alta velocità circola a 300 chilometri orari. Fin qui tutto normale. Ma un guidatore sconsiderato decide di farne uno suo e, inoltre, registra il suo comportamento sconsiderato al volante. Decide di competere contro il locomotiva in un autostrada parallelamente ai binari. Con la sinistra tiene il volante e con la destra incide il treno e il Pannello veicolo. Si arriva a 275 chilometri orari. Continua: 280, 297, 288 e… 299. Il video di 19 secondi finisce qui.

Non è emerso quando o dove è stato registrato il video, sebbene le immagini mostrino che si tratta di un treno del Azienda francese inOui. Questa azienda opera principalmente in Francia, ma unisce anche il paese gallico con diverse capitali d’Europa. In effetti, offre viaggi tra Barcellona Y ParigiNarbonne, Nîmes, Montpellier e Perpinyà.

Pique con un milione di riproduzioni

Il video è stato pubblicato mercoledì in Twitter @SocialDrive_esil rete sociale di conducenti in tempo reale che di solito condividono cose curiose che accadono sulle strade. Tuttavia, questa non è la prima volta che pubblica un video di pura sciocchezza. Ad agosto aveva già mostrato la moda sconsiderata di sedersi sul monopattino elettrico su una bombola di butano.

In questa occasione il guidatore dell’auto è rimasto impunito dal suo sdegno, ma Twitter ha dettato giudizio. “Cosa c’è che non va? Penso che faccia la cosa giusta. La selezione naturale si occuperà di fare il suo lavoro”, commenta ironicamente un utente. “Per il modulo di reddito del carcere più vicino, dovrebbe metterlo un giudice”, dice un altro.

“Quello che succede sull’asfalto resta sull’asfalto”, difende un utente di Internet, che è stato subito replicato da un altro: “Hai ragione, schiantarsi e restare sull’asfalto è la soluzione alla stupidità che hai”. In sole 48 ore, il video ha più di 1,2 milioni di visualizzazioni e, stranamente, quasi 20.000 Mi piace.