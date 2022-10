Un “grave” attacco informatico paralizza i servizi di almeno tre grandi ospedali di Barcellona

Il Consorzio sanitario globale sofferto questo venerdì mattina a attacco informatico in tre grandi ospedali: Moisès Broggi in Sant Joan Despiil Due di maggio di Barcellona e il Creu Rosso di L’ospedale. Sono anche influenzati da un massimo di una dozzina di diversi ambulatoriali Y residenze, tutti appartenenti al CSI. Nello specifico i centri colpiti sono, oltre ai suddetti ospedali, i CAP Sagrada Família, Collblanc e Torrassa, due case di cura e centri specializzati a Sant Feliu e Cornellà. Il Ministro della Salute, Giuseppe Maria Argimonha assicurato che l’attacco è “grave”.

L’attentato ha influito sull’operazione nei centri. Il personale non può visualizzare i record, programmare o eseguire test dipendenti dal sistema come i raggi X. “È il caos. Stiamo facendo il rapporti a mano“, spiegano i medici colpiti, che sono stati avvertiti che fino a domani “almeno” il problema non sarà risolto. emergenze sono garantiti, secondo un portavoce dell’ospedale Moisès Broggi. Nel caso di centri di assistenza sanitaria di basefunzionano normalmente, anche se senza servizio informatico.

dirottamento dei dati

Il aggressione al computer rilevato quest’alba passata è un tipo ‘ransomware‘, metodo con cui i criminali informatici dirottano dati o accedono ai computer per chiedere il pagamento di un riscatto economico per liberarli. Lo hanno confermato fonti dell’Agenzia catalana per la sicurezza informatica a EL PERIÓDICO, che non hanno specificato se la Generalitat stia negoziando un riscatto.

L’attacco colpisce principalmente dispositivi necessari di effettuare test e visite specialistiche, come ha anticipato El País e fonti del Ministero della Salute hanno confermato a questo giornale, che assicurano che si sta lavorando per risolvere l’incidente il prima possibile. Sia Salut che l’agenzia preposta alla cybersecurity delle istituzioni catalane hanno attivato “misure di contenimento per mitigare e minimizzare l’impatto”.

indagine in corso

L’Agenzia catalana per la sicurezza informatica ha aperto un’indagine per determinare il origine dell’attacco, nonché l’affettazione per poter determinare i termini di ripristino del sistema. Fonti consultate hanno sottolineato che l’attacco informatico è “abbastanza importante”. Il Agenzia catalana per la protezione del Dades (APDCAT), dal canto suo, ha confermato a questo giornale di non avere ancora alcuna denuncia o notifica di violazione della sicurezza, il che è dovuto al fatto che l’indagine è ancora in corso.

L’ospedale Moisès Broggi ha già subito un simile attacco informatico nell’agosto di un paio di anni fa. Allora, un altro virus del tipo ‘ransomware‘ si è infiltrato nei singoli computer del centro e ne ha bloccato l’accesso per chiedere un riscatto. Essendo un’infrastruttura critica per la salute dei cittadini, gli ospedali sono diventati un obiettivo succoso criminali informaticiche giocano sull’urgenza delle loro vittime nel loro ricatto per ottenere quel pagamento.

A differenza di quanto accadde allora, questa volta l’ospedale ha tutto il Backup un giorno, il che ridurrebbe al minimo l’impatto di un attacco informatico di cui la maggior parte dei dettagli è ancora sconosciuta.