Un grande successo per Lidl 2023 e il suo montalatte, perfetto per preparare un buon caffè !

Da Lidl, scoprite questo super montalatte per preparare le vostre bevande calde. Perfetto per preparare un cappuccino a casa!

In questo periodo invernale, cosa c’è di più bello che rilassarsi sotto le coperte con una bella bevanda calda? Grazie a Lidl, scoprite un nuovo prodotto per fare un buon caffè degno di Starbucks!

Il freddo è tornato

Come vola il tempo! L’inverno è già alle porte. Un calvario per molti francesi che devono affrontare l’impennata dei prezzi dell’energia. Infatti, il prezzo del gas e dell’elettricità è esploso. L’Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici (INSEE) parla diun aumento del 22,7% in un anno. Naturalmente, questo costa un sacco di soldi! Non avendo scelta, il 44% dei francesi ha ridotto la temperatura nelle proprie case. E ahimè, le stufe Lidl non cambiano la situazione!

Peggio ancora! Emmanuel Macron ha chiesto ai cittadini di rispettare il di riferimento di 19°C in ambienti interni. “La cosa più efficace da fare è cercare di darsi un riferimento per il riscaldamento. Non appena inizia a fare freddo, circa 19°C nella stanza per ottenere una temperatura ambiente”.. Così, per tenersi al caldo, molte persone si rifugiano sotto le coperte. Netflix rimane una buona soluzione per trascorrere il tempo libero a casa. Ma quello che rimane il migliore è senza dubbio Lidl!

E per una buona ragione! Lidl ha appena presentato un nuovo prodotto che permette di Riscaldarsi e risparmiare allo stesso tempo ! Questo è un montalatte. Detto così, vi chiederete come possa riscaldarvi! Ebbene, grazie a questo dispositivo, potrete creare bevande calde deliziose al 100%, proprio come quelle di Starbucks! Perfetto per combinare affari e piacere, non è vero?

Quindi, grazie a Lidl, potrete mantenervi idratati e caldi, e allo stesso tempo tirarvi su di morale!

Lidl: un montalatte altamente efficiente

Lidl offre questo montalatte Philips, che potete acquistare sul sito web o che sarà presto disponibile nei negozi! Promette di regalare un’incredibile schiuma vellutata che renderà il caffè molto più piacevole. È possibile creare diverse specialità come lo zabaione, la cioccolata calda natalizia o la cioccolata pralinata. Ma anche la cioccolata calda viennese o il cappuccino. E non dimentichiamo il golden latte con curcuma per fare il pieno di antiossidanti grazie a Lidl.

E anche il latte chai speziato. Se vi piace il matcha, Non esitate ad aggiungerne un po’ al vostro latte macchiato. Questo montalatte di Lidl ha la particolarità di creare una schiuma di latte densa in soli 120 secondi. È dotato di una connessione wireless con rotazione a 360º. È molto facile da usare, perché c’è un solo pulsante. Basta premerlo per ottenere il latte caldo a proprio piacimento.

È molto facile da pulire, poiché è sufficiente risciacquare con acqua.. Questo nuovo prodotto di Lidl è perfetto se siete alla ricerca di bevande più leggere. La potenza di questo schiumatore è di 220-240V. Ha un cavo di 75 cm e un rivestimento antiaderente. Pesa 791 g.

Per quanto riguarda il prezzo, si deve sapere che questo Il montalatte Philips Senseo di Lidl costa 64,99. Ecco quindi bevande calde come un buon caffè a volontà per un inverno molto più piacevole!