Un gioiello ai piedi: le clienti definiscono così queste sandali neri, la nuova scommessa di Mango Outlet.

Scegliere le scarpe giuste per partecipare agli eventi nelle calde notti estive non è facile come farlo durante l’autunno/inverno. Devi essere elegante e allo stesso tempo trovare un’opzione che mantenga i tuoi piedi freschi e comodi per tutta la serata. Considerando questi requisiti, abbiamo una gemma ai piedi: il sandalo con cinturino alla caviglia di Mango Outlet è un’opzione che dovresti considerare.

Si tratta di un prodotto che soddisfa queste condizioni e, essendo di colore nero, si abbina facilmente a qualsiasi vestito. Sarete eleganti e, non meno importante, avrete la tranquillità di non sudare o sentire fastidi con scarpe scomode.

Come è il sandalo che le clienti definiscono una gemma ai piedi

Dettagli che fanno la differenza

Disponibile dalle taglie 35 a 42, in questo modello troverete diversi dettagli che rendono questi sandali davvero unici. Si distingue il design a strisce con una punta rotonda e una chiusura a cinturino nella zona della caviglia.

Sono anche evidenti il tacco a spillo, che ha un’altezza generosa di dieci centimetri, e la chiusura a fibbia quadrata in metallo. Per queste caratteristiche, è incluso nella interessantissima collezione “Festa e Cerimonia” del catalogo di Mango Outlet.

Materiali di qualità

La sua composizione si basa su 96% poliuretano e 4% zinco per la tomaia; e 60% poliestere e 40% poliuretano per la fodera. Allo stesso tempo, la sua soletta è in poliuretano, la suola è in termoplastico e la sua fissazione è al 100% di buona qualità.

Quanto costa questo sandalo

Queste scarpe con il tacco, completamente sofisticate che ti accompagneranno anche in ufficio, sono in vendita.

Essendo un articolo dell’Outlet di Mango, dove ci sono sempre prodotti a un prezzo inferiore, costava 29,99 euro e ora lo acquisti a 23,99 euro, risparmiando 6 euro. La spedizione a domicilio o in uno dei punti di ritiro ha un costo di 3,95 euro e potrai ritirarlo entro 1-3 giorni lavorativi.

Fatti conquistare da questi sandali che aggiungono sempre quell’eleganza di cui hai bisogno nei tuoi eventi e quell’altezza con cui ti sentirai sempre più comodo, specialmente con abiti eleganti e vestiti. Inoltre, è la scarpa ideale per molte occasioni come matrimoni e per essere l’ospite perfetto. Non lasciarteli sfuggire, perché a un prezzo più basso si esauriranno e non troverai la tua taglia!

