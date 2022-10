Un gigantesco gomitolo di vestiti rotola per Tolosa per denunciare un consumo eccessivo

Un uomo che spinge a palla di oltre due metri di diametro ricoperta di indumenti ha attraversato più volte il mercoledì una delle principali vie dello shopping di Tolosa a segnalare un consumo eccessivodurante lo spettacolo ‘Sisypholia’.

“La produzione di abbigliamento ha accelerato molto negli ultimi 20 anni. i vestiti a

appare e scompare sempre più velocemente”, ha detto a France Presse Natacha Belova, che è dietro la performance che non è stata ancora eseguita più volte quest’anno. Tolosa.

Dorian Chavez, responsabile anche della messa in scena, ha spinto la palla di 2,20 metri di diametro più volte martedì pomeriggio lungo rue d’Alsace-Lorraineproprio dietro il Campidoglio, dove si trovano molti negozi di abbigliamento.

“L’idea mi è venuta a Bruxelles, rue Neuve, dove ci sono anche molti negozi di abbigliamentoSpiegò Belova.

Sottolinea anche che “il riciclaggio dei vestiti è difficile” e che lo è una delle industrie più inquinanti del pianeta”.

Lo spettacolo è una libera interpretazione del mito di sisifo che ci ricorda, tra l’altro, il “assurdità del lavoro inutile” imposto da Zeus e dal suo “eccesso”, ha indicato Dorian Chavez.

Presentato per la prima volta a Tolosa, “Sisypholia” si svolgerà il prossimo anno in diverse città belghe, in particolare ad aprile in rue Neuve, a Bruxelles, ha spiegato Belova.