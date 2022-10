Un farmaco sperimentale rallenta del 27% la progressione della malattia

La farmaceutica giapponese Eisai ha annunciato che il fase finale dello studio Cosa stava facendo con a farmaco sperimentale, lecanemabcurare l’Alzheimer ha prodotto risultati positivi quando si tratta di rallentare il peggioramento della malattia: sembra lecanemab ridurre fino al 27% il peggioramento dei sintomi dell’Alzheimer. Eisai ha pubblicato questo mercoledì i risultati del test clinico, la terza e ultima fase della sua analisi su questo nuovo trattamento per le malattie neurodegenerative che è stato studiato insieme all’azienda farmaceutica americana Biogene.

Tutti i dettagli di punteggio finale saranno presentati a novembre, in un congresso a San Francisco (USA). Se questi dati “di speranza” venissero finalmente confermati, sarebbe il “primo farmaco che modifica il corso naturale dell’Alzheimer”, apprezza il direttore della Fondazione Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.

Il test clinico è iniziato a marzo 2019 e ha coinvolto 1.795 persone provenienti da Giappone, Stati Uniti ed Europa con decadimento cognitivo lieve (demenza) o Alzheimer allo stadio iniziale con anomalie cerebrali. beta amiloide (un peptide chiave nel suo sviluppo) confermato.

Cambiamenti nelle funzioni cognitive

I pazienti erano diviso in due gruppi: Ai membri di uno è stato somministrato il farmaco una volta ogni due settimane per 18 mesi, mentre all’altro è stato somministrato un placebo, al fine di indagare sui cambiamenti nelle loro funzioni cognitive.

Dopo un anno e mezzo, il gruppo ha trattato con lecanemab presentato a 27% di riduzione del peggioramento dei sintomi rispetto a quello che ha ricevuto il placebo, e già dopo sei mesi “il trattamento ha mostrato cambiamenti statisticamente significativi” nell’evoluzione cognitiva, secondo i risultati dello studio.

È attualmente in corso un altro studio con 111 pazienti in Cina.

“Cauto ottimismo”

“Sappiamo da tempo che questo farmaco è oggetto di indagine. Oggi l’azienda giapponese ha rilasciato questo comunicato stampa, sono colpi promettenti che dobbiamo prendere con cautela fino a quando non avremo i dettagli, al congresso di novembre”, insiste Navarro. Il direttore della Fondazione Pasqual Maragall valuta i dati come “molto speranzoso.”

“Le aziende affermano di aver mostrato a rallentamento del declino cognitivo. Se confermato, sarebbe la prima volta che esiste un farmaco che modifica il decorso naturale della malattia. Ma dobbiamo aspettare novembre. Non possiamo giudicare il film dal titolo”. insistere.

“Accettiamo le informazioni con cauto ottimismo”, afferma Navarro. Al momento non ci sono farmaci che curano o fermano l’Alzheimer. Ma stanno indagando circa 130 e lecanemab, se approvato, sarebbe il primo a uscire allo scoperto.

Navarro opta per la cautela perché ricorda cosa è successo l’anno scorso con un altro farmaco, il aducanumab, che è stato il primo farmaco per l’Alzheimer approvato negli Stati Uniti in 18 anni. “C’è stata una grande polemica: la FDA l’ha approvata contro il voto degli esperti perché la sua efficacia era debole e aveva notevoli effetti collaterali”, Navarro ricorda. L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha rifiutato la sua approvazione in Europa e multinazionali come Biogen Hanno ritirato la loro richiesta di autorizzazione.

ferma la tua progressione

Lecanemab è progettato per prevenire la progressione dell’Alzheimer legando un anticorpo all’amiloide-beta (che si verifica in accumuli anormali nel cervello dei pazienti con questa malattia, la forma più comune di demenza) e rimuovendolo, per prevenire la distruzione delle cellule nervose.

Se il risultato fosse finalmente positivo, il farmaco dovrebbe comunque essere approvato dall’agenzia farmaceutica statunitense, la FDA. Eisai prevede di discutere i suoi risultati con le autorità di regolamentazione per richiedere l’approvazione del farmaco negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa prima di marzo 2023.