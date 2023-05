Un divano verde? Ikea ha la poltrona perfetta per questa primavera.

Se desideri un vero cambiamento in casa tua questa stagione e vuoi anche aggiungere un po’ di colore, non puoi perderti il divano verde che sta spopolando da Ikea. Il divano modulare di cui tutti parlano e che si è trasformato nel divano Ikea perfetto per questa primavera.

Ikea ha il divano più originale e desiderato

Con la nuova stagione primaverile e anche in vista dell’estate, abbiamo voglia di dare alla casa un’aria più fresca. Ecco perché è normale riempire gli spazi della casa con piante, come quelle che puoi trovare in offerta anche da Ikea, che, essendo artificiali, non dovrai curare affatto.

Inoltre, l’azienda svedese propone anche il divano di cui tutti parlano. Il divano verde di Ikea che è ideale per questa stagione di primavera e che ha un design che lo rende perfetto per adattarsi facilmente alla stanza del tuo salotto.

Si tratta nello specifico del divano 3,5 con chaiselongue della linea Jättebo, un bellissimo divano con una capacità di tre o quattro persone che è anche modulare, quindi possiamo comporre i sedili come vogliamo o addirittura, posizionare il sedile con chaiselongue sia a destra che a sinistra. Se guardi attentamente, noterai che all’altro estremo c’è un altro piccolo sedile chaise-longue che può essere posizionato come preferisci.

La struttura di ogni modulo o di ogni sedile di questo divano è realizzata con schaumstoff ad alta resilienza e molle insacchettate capaci di adattarsi al tuo corpo e fornire supporto, non importa se sei seduto o sdraiato.

Inoltre, è un divano che, come abbiamo già detto, si distingue per il suo colore verde vivace. Anche se non ti convince del tutto, devi sapere che è venduto anche con una fodera beige o grigia.

Riguardo alla fodera, è realizzata in un tessuto resistente di velluto a coste larghe chiamato Samsala e che non solo garantisce qualità, ma presenta anche un design veramente unico per dare alla tua stanza molta più personalità.

Le dimensioni per farti un’idea di come potrebbe stare nella tua casa sono: 324 cm di larghezza, 160 cm di profondità e un’altezza di 71 cm. Per quanto riguarda i sedili: la profondità è di 69 cm, l’altezza è di 46 cm e la larghezza del bracciolo è di 25 cm. Il prezzo è di 1.899 euro.