Un dipendente di Lidl svela il trucco definitivo per comprare a prezzi più bassi

In un periodo in cui i prezzi degli alimenti sono ancora alti, tutti cercano modi per risparmiare sulla spesa senza compromettere la qualità del cibo. Sebbene vi siano diverse strategie, da buoni sconto a offerte speciali, a volte i consigli migliori provengono direttamente da coloro che conoscono i supermercati dall’interno. Un dipendente di Lidl, Cris Serna, ha condiviso sui social media una serie di trucchi che hanno sorpreso molti consumatori, svelando quando e come trovare i maggiori sconti sui prodotti freschi di Lidl. Vuoi scoprire come fare la tua spesa settimanale spendendo meno? Ecco la sua strategia.

Trucchi per risparmiare sulla spesa da un dipendente Lidl

Cris spiega che i prodotti deperibili di Lidl, come carni, pesce, formaggi e yogurt, ricevono sconti speciali che possono raggiungere il 50% quando stanno per scadere. Questo non solo beneficia i clienti offrendo alimenti a prezzi ridotti, ma aiuta anche a ridurre lo spreco alimentare. E sebbene queste occasioni siano presenti durante tutto il giorno, c’è un momento specifico in cui è molto più probabile trovarle: le ultime ore prima della chiusura o anche, a prima mattina a seconda del negozio, come spiega Serna nel suo video virale. Grazie a questa informazione, i clienti possono pianificare meglio la visita a Lidl per sfruttare al massimo ogni euro. Ma il trucco non finisce qui. Oltre alle etichette di sconto, c’è una sezione specifica in Lidl dove i prodotti in scadenza sono raggruppati, facilitando la ricerca per coloro che cercano di acquistare a prezzi ridotti. Questo angolo speciale è un vero tesoro per chi sa cercare, poiché permette di trovare alimenti freschi a prezzi molto competitivi. Vuoi sapere come e quando trovare queste etichette? Ecco tutti i dettagli del suggerimento di questo dipendente di Lidl.

Segreti per risparmiare alla Lidl rivelati da un dipendente

Sui social media possiamo trovare un’infinità di consigli per risparmiare sulla spesa, ma i migliori provengono direttamente da coloro che lavorano nei supermercati. È il caso di Cris Serna, noto su TikTok come @zitowellness, che oltre a essere responsabile di un negozio Lidl, offre consigli sui migliori prodotti di questa catena di supermercati e molto altro ancora.

Uno dei suoi video più visti riguarda le offerte di Lidl e, in particolare, quei prodotti che appaiono nel negozio con un’etichetta arancione. Alla domanda di un follower su quando trovare queste offerte, Serna risponde che è una “domanda molto valida” poiché è proprio quello che fa, ovvero applicare queste etichette che in qualche modo servono a identificare il prodotto fresco o in scadenza, che viene marcato in modo speciale e con uno sconto del 50% o del 30%.

Spiega quindi che se la data di consumo è per il giorno successivo, lo sconto applicato è del 30%. Tuttavia, se il prodotto deve essere consumato nello stesso giorno, lo sconto sale fino al 50%. Questa strategia di Lidl permette ai clienti di ottenere prodotti freschi a un costo inferiore, massimizzando il risparmio ad ogni acquisto.

Miglior orario per trovare prodotti scontati in Lidl

Per trovare la maggior quantità di prodotti scontati, il dipendente di Lidl suggerisce di visitare il negozio in un orario specifico: tra le 19:00 e le 19:30, quando viene effettuato il “controllo freschezza” in molti negozi, ma suggerisce anche che alcuni negozi offrono le offerte a prima mattina, quindi consiglia anche di andarci a prima mattina o all’apertura del negozio.

La sezione speciale di prodotti scontati

Oltre alle etichette arancioni, Lidl ha dedicato una zona specifica all’interno dei suoi negozi ai prodotti scontati. Questa sezione, situata nella zona dei prodotti refrigerati, facilita la ricerca per i clienti che cercano prodotti scontati senza dover girare tutto il negozio. Qui sono raggruppati gli alimenti più deperibili che stanno per scadere, offrendo una seconda opportunità di acquisto a un prezzo significativamente inferiore.

Si tratta quindi di un “angolo delle offerte” che non possiamo ignorare se vogliamo ridurre la spesa settimanale su alimenti freschi. Infatti, come spiega il dipendente nel suo video, dato che il suo negozio apre la mattina con i vassoi già contrassegnati, ha notato che molti clienti vanno direttamente ai frigoriferi a cercare la carne più scontata a prima mattina.

