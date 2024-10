Un critico gastronomico degusta alla cieca la maionese di Lidl, Mercadona e El Corte Inglés: solo una si salva

La maionese è un condimento versatile, perfetto per numerosi utilizzi, dalle insalate ai panini. Tuttavia, non tutte le maionesi sono uguali; il gusto e la qualità possono variare notevolmente a seconda del supermercato in cui si acquista. Fino a che punto può influenzare l’esperienza culinaria l’etichetta di un prodotto?

Per rispondere a questa domanda, in questo articolo vi proponiamo i risultati di una degustazione alla cieca di tre maionesi molto popolari: Lidl, Carrefour e Esselunga.

Quale è la migliore maionese da supermercato?

Il critico gastronomico Jonatan Armengol, conosciuto per le sue degustazioni alla cieca e le sue analisi dettagliate di prodotti sul canale YouTube Merca2, ha avuto l’incarico di testare tre varianti di maionese disponibili nei supermercati. Il suo verdetto? Piuttosto rivelatore.

All’inizio della degustazione, Armengol apre la prima confezione con un’aria di scetticismo. La prima maionese è quella di Lidl, un prodotto che si prefigge di essere un classico. Man mano che la degustazione prosegue, le aspettative iniziano a cambiare.

Nonostante non ci si aspetti molto da un prodotto da supermercato, il critico nota un leggero retrogusto di agrumi che sorprende positivamente. La sua consistenza è cremosa e, sebbene non raggiunga lo standard di una maionese fatta in casa, riceve un voto abbastanza buono: un 7.

Il prodotto successivo è quello di Carrefour, che attira immediatamente l’attenzione del critico. Assaggiandola, si rende conto che questa maionese ha una consistenza equilibrata e un sapore che riesce a richiamare l’essenza della maionese tradizionale. Il sapore di questa maionese ha un tono piacevole e un tocco di acidità che la rende notevole. Questo prodotto ottiene un punteggio di 6.

Infine, arriva la maionese di Esselunga, che genera una combinazione di curiosità e apprensione. Armengol non riesce a nascondere la sua preoccupazione nel momento in cui apre la confezione. Assaggiandola, si rende conto che l’aroma è meno attraente, quasi sgradevole.

La consistenza è leggera e, sebbene non abbia un odore cattivo, il sapore lascia molto a desiderare. Dopo un’analisi onesta, questa maionese riceve un punteggio di 2, posizionandosi come la peggiore delle tre.

Come preparare la maionese in casa?

Se hai tempo e vuoi gustare una maionese fresca e gustosa, prepararla in casa è un’ottima opzione. La maionese fatta in casa non solo è facile da realizzare, ma ti permette anche di regolare i sapori a tuo piacimento.

Qui ti proponiamo una ricetta semplice:

Ingredienti:

1 uovo (a temperatura ambiente)

250 ml di olio di semi (o olio d’oliva delicato)

1 cucchiaio di aceto (o succo di limone)

Sale q.b.

Pepe (facoltativo) Istruzioni:

Preparazione degli ingredienti: Assicurati che tutti gli ingredienti siano a temperatura ambiente per ottenere i migliori risultati.

Assicurati che tutti gli ingredienti siano a temperatura ambiente per ottenere i migliori risultati. Miscelare gli ingredienti: In un recipiente alto e stretto, metti l’uovo, l’aceto (o il succo di limone), il sale e il pepe (se lo usi).

In un recipiente alto e stretto, metti l’uovo, l’aceto (o il succo di limone), il sale e il pepe (se lo usi). Aggiungere l’olio: Aggiungi l’olio di semi. È importante che l’olio rimanga sopra la miscela di uova.

Aggiungi l’olio di semi. È importante che l’olio rimanga sopra la miscela di uova. Frullare: Introduci il frullatore sul fondo del recipiente e inizia a mescolare. Mantieni il frullatore nella parte inferiore per alcuni secondi fino a quando la miscela inizierà a emulsionare. Poi, inizia a muovere il frullatore su e giù lentamente per incorporare tutto l’olio.

Introduci il frullatore sul fondo del recipiente e inizia a mescolare. Mantieni il frullatore nella parte inferiore per alcuni secondi fino a quando la miscela inizierà a emulsionare. Poi, per incorporare tutto l’olio. Assaggiare e regolare: Una volta che la maionese ha raggiunto la consistenza desiderata, assaggiala e regola il sale o l’acidità a tuo piacimento.

Una volta che la maionese ha raggiunto la consistenza desiderata, assaggiala e regola il sale o l’acidità a tuo piacimento. Conservare: Conserva la maionese in un barattolo ermetico in frigorifero, dove rimarrà fresca per una settimana.

Godere di una maionese fatta in casa può trasformare i tuoi piatti e offrirti un’esperienza di sapore incomparabile.