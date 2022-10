Un cognac XO venduto a 20 euro dalla Lidl fa arrabbiare i produttori

Il marchio vendeva cognac extra vecchio per meno di 20 euro. Alain AUBERT/Stopandgo

Nell’ambito di una promozione, il marchio discount ha venduto un cognac di lusso a 19,99 euro. Un’operazione che “scredita l’immagine di marca” dell’acquavite e che non è accettabile, secondo il sindacato dei viticoltori.

Le promozioni non sempre mettono tutti d’accordo. Nell’ambito di un’operazione speciale, l’azienda hard discount Lidl ha venduto un cognac, appartenente alla categoria più prestigiosa, XO (Extra old), al prezzo di 19,99 euro per 50cl, provocando così la rabbia dei produttori. Solitamente una bottiglia da 70cl viene venduta mediamente a 100 euro.

Per i viticoltori, questa promozione va a scapito dell’immagine del cognac, degli alcolici di qualità e dell’intero settore. “Il cognac è ​​un prodotto artigianale con riconoscimento AOC e un know-how molto antico (nella produzione e nella distillazione). È un brandy costoso da produrre. Abbassando i prezzi, arriviamo a screditare l’immagine del marchio e il lavoro attorno alla produzione di cognac”, spiega Alexandre Imbert, direttore dell’Unione generale dei viticoltori per AOC Cognac (UGVC), a proposito di questa promozione che è stata loro segnalata da uno dei loro dipendenti.

“Sono pratiche legali ma che non possono durare più a lungo”

Se questo evento dovesse ripetersi, potrebbe scatenarsi una “guerra dei prezzi” tra marchi che cercheranno di attirare i consumatori nonostante la concorrenza, costringendoli ad abbassare ulteriormente i prezzi. Questa promozione fa eco ai problemi sollevati durante le Estates General on Food, secondo Alexandre Imbert il quale osserva che “i problemi che oggi affliggono i settori del latte o della carne riguardano anche i prodotti di lusso”. Mentre si sono appena concluse le trattative sui prezzi tra attori del settore alimentare per discutere in particolare la soglia per la rivendita in perdita, l’operazione di Lidl solleva la questione della “partecipazione del valore” e del “reddito che può svincolare il viticoltore” con tale vendita prezzo.

Dal canto suo, il marchio hard-discount spiega che lo stock di cognac in questione, del marchio Bredon, «era stato acquistato a monte dell’aumento in tribunale, il che spiega il suo prezzo di vendita». “L’attuale prezzo di vendita è lo stesso da più di quattro anni, fissato su un mercato competitivo”, ha affermato Lidl, contattato da Stopandgo. Una situazione confutata da Alexandre Imbert che ha dichiarato che l’UGVC avrebbe contattato il segno per esprimere la sua insoddisfazione. “Diremo loro che non possiamo accettarlo. Queste sono pratiche legali ma non possono più durare. Questo deve finire”, conclude.

Promozioni a -70% da Intermarché

La promozione lanciata da Lidl non è la prima a provocare emulazione. A fine gennaio, le operazioni poste in essere dal marchio Intermarché sui prodotti dei marchi Nutella, Pampers, Carte Noire e Perrier, offerti a -70%, avevano suscitato tanti assembramenti quante polemiche. L’indagine della Direzione generale per la concorrenza, i consumatori e la prevenzione delle frodi (DGCCRF) ha concluso che l’azienda aveva venduto in perdita e violato il codice commerciale.