Un capo base che non delude mai: ecco il top senza maniche a maglia di Lefties.

È quasi estate e vogliamo indossare capi più comodi e freschi. Per questo non puoi perdere il top senza maniche in maglia di Lefties.

Disponibile in tre colori diversi, è perfettamente estivo e lo puoi abbinare a una varietà di abiti per un look sempre elegante, ed è al miglior prezzo.

Ecco come è il top senza maniche in maglia di Lefties

Si distingue per essere un top senza maniche con scollo a V realizzato in un tessuto a maglia molto confortevole per la stagione in cui ci troviamo.

Si noti che è realizzato in viscosa al 70%, poliammide al 30%, e per prendersene cura, è necessario seguire le istruzioni sull’etichetta.

Innanzitutto sul sito web viene specificato che è lavabile in lavatrice a massimo 30°C, centrifugato corto, non usare candeggina / sbiancante, stirare a massimo 110°C, non lavabile a secco e non adatto all’asciugatrice.

In tre colori: quale scegli?

Puoi acquistare il capo in tre colori magici. In bianco è il più elegante e si abbina perfettamente a tutto ciò che indossi. Il rosso è il più audace, quindi non perdertelo se vuoi essere il più sofisticato.

Per quanto riguarda il nero, sicuramente lo vorrai per le feste, perché si abbina sempre splendidamente a tutto ciò che hai nell’armadio.

Dove acquistarlo

Questo top è disponibile sul sito web di Lefties e costa solo 8,99 euro. A seconda del colore, ci sono taglie diverse, perché si stanno esaurendo. In bianco, è disponibile nelle taglie XS, M, L e XL. Mentre il rosso ha taglie dalla XS alla L. in nero, troverai taglie dalla XS alla L.

Puoi acquistare direttamente sul sito web e se ritiri il capo in negozio, è gratuito. La consegna presso il punto di ritiro costa 3,99 €, la spedizione standard 4,99 € e quella Express 5,99 €.

Per effettuare una sostituzione o un reso, hai 30 giorni dalla data di ricezione della e-mail di conferma dell’ordine. Si tenga presente che gli articoli acquistati sul sito web possono essere sostituiti solo nelle filiali fisiche, purché siano in perfette condizioni, disponibili in magazzino e mantenendo lo stesso prezzo.

Troverai tutte le informazioni dettagliate sul sito web e sicuramente le avrai chiare in ogni momento.

