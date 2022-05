Un bitcoin senza indirizzo e altamente correlato con Wall Street guarda ai verbali della Fed

Il mercato delle criptovalute ha mantenuto lo stesso scenario per una settimana. Lo abbiamo descritto prima: ancorato in a restringimento del trading range, con 28.500$ come forte supporto dove gli acquisti entrano con intensità e si limitano a 30.000, con massimi e minimi intraday che oscillano attorno a questi livelli di prezzo. Gli esperti sottolineano che non ci sono catalizzatori per bitcoin e che ha perso direzione. Tuttavia, questa situazione potrebbe cambiare questo mercoledì con la pubblicazione del verbale dell’ultima riunione dell’Open Monetary Policy Committee (FOMC) della Federal Reserve statunitense (Fed).

Non ci sono stati molti cambiamenti in bitcoin. “Rimbalza ancora intorno ai $ 30.000, con movimenti al di sotto che non ottengono molta trazione, anche se quelli sopra idem”, commenta Craig Erlam, analista di Oanda. “Rimane vulnerabile al di sotto del supporto a breve termine poiché semplicemente non c’è molto di un caso rialzista da fare in un ambiente di denaro più restrittivo e avversione al rischio. . Se iniziamo a vedere il prezzo dei mercati in un minor numero di rialzi dei tassi, ciò potrebbe cambiare, ma al momento sembra triste”.

“L’evento che potrebbe spostare il prezzo del bitcoin (cosa che ha fatto prima) è il verbale del FOMC. Se la Fed mostra di essere disposta a inasprire ulteriormente la sua politica monetaria accomodante, è probabile che i trader abbassino il prezzo della regina delle criptovalute”, commenta Naeem Aslam, analista di Avatrade. L’esperto ritiene che stia operando senza direzione, poiché aumenta la sua correlazione con i mercati azionari e indebolisce il legame con l’oro come porto sicuro.

“Ciò significa che finché gli indici azionari continueranno a salire, possiamo vedere i prezzi dei bitcoin muoversi in una direzione positivaOsserva Aslam.Negli ultimi giorni abbiamo assistito a discreti guadagni degli indici azionari, a conferma di una correlazione positiva per il prezzo del bitcoin.che persistono molte incognite, potremmo vedere il prezzo del bitcoin crollare”, avverte l’esperto.

In questo mercato dove l’ottimismo scarseggia, un gruppo di analisti continua a insistere sul fatto che il prezzo della valuta digitale per eccellenza ha recentemente mostrato un indicatore storico, che è sempre accompagnato da un aumento dei prezzi. Nicholas Merten, un famoso analista di criptovalute, ha commentato sul suo canale Youtube che il recente crollo della valuta digitale presenta opportunità per molti trader, che ha determinato un aumento del volume di operazioni del bene. Questo indicatore, come sottolinea, è stato utilizzato come indicatore per determinare i cambiamenti di tendenza. In particolare, il recente aumento del volume di bitcoin è lo stesso degli eventi registrati rispettivamente a marzo 2020 e maggio 2021.

“Proprio qui, proprio ora, è molto più probabile che vedremo un rimbalzo significativo nel prezzo, recuperando molte delle perdite, invece di continuare a scendere”, assicura l’esperto.

Il resto del mercato segue le orme della principale valuta digitale. Anche la capitalizzazione totale continua a oscillare tra 1,25 e 1,3 miliardi di dollari, mentre l’ethereum mantiene la sua particolare guerra con il livello dei 2.000 dollari, che fatica anche a consolidarsi e superare, con un rifiuto costante in questa fascia di prezzo.

In altre notizie, evidenziano:

– La Banca centrale europea ha avvertito che i legami delle “criptovalute” con le banche sono più profondi e rappresentano una minaccia

– Gli esperti dell’albero della saggezza assicurano che “i governi non vieteranno le risorse digitali”

– Le autorità coreane chiedono alla Luna Foundation Guard di congelare i suoi beni

– Coinbase diventa la prima società di criptovalute tra le società Fortune 500