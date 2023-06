Un abito lungo all’uncinetto: il vestito di cui tutti parlano è di Pull&Bear

In estate ci sono materiali che sono sempre molto migliori degli altri. Ci riferiamo così all’abito lungo all’uncinetto, che nel colore blu è molto più originale degli altri.

Vediamo come possiamo ottenerlo e quali sono le sue caratteristiche. Inoltre è di Pull&Bear.

Come è l’abito lungo all’uncinetto

Devi pensare che è un abito lungo all’uncinetto con scollo asimmetrico, che presenta una varietà di dettagli che non puoi perderti. Come le spalline sottili ed è realizzato al 100% in cotone.

Questo lo rende un abito di qualità e di un materiale perfetto per sopportare il caldo dell’estate. Il marchio aiuta a prolungare la durata dei tuoi vestiti, riducendo allo stesso tempo l’impatto ambientale e ti incoraggia anche a farlo con questo tipo di abbigliamento.

Come si prende cura

Lavare a mano al massimo 30ºC

Non usare candeggina / sbiancante

Stirare a massimo 110ºC

No lavaggio a secco

Non usare l’asciugatrice

In questo modo l’abito durerà più a lungo nel tempo e lo avrai in diverse stagioni, anni e altro ancora.

Con cosa si abbina questo vestito

Vedrai che è fantastico perché questo tipo asimmetrico è davvero fantastico e valorizza la nostra figura.

Trasparente, in colore blu klein, ed elegante, è quello che puoi indossare in diverse occasioni. cioè, per andare in festa, in un terrazzo e anche quando vuoi essere l’ospite di un matrimonio e perfetta per gli eventi.

Indossi l’abito con molti accessori. Da un lato, abbiamo sandali di diversi tipi, il bianco è sempre molto più sofisticato, anche con borse di questo colore, con borse dorate e argentate, ecc.

Hai una varietà di questi tipi di accessori sullo stesso sito di Pull&Bear perché vedrai che ci sono molti capi e così non esci dallo stesso posto.

Dove si compra

L’abito è sul sito del marchio e anche nei negozi fisici. Quindi è il momento di averlo e acquistarlo da questo momento.

Il capo ha un prezzo di 29,99 euro e le taglie adatte sono XS, S, M e L. quindi è il momento di cercare la tua taglia, a seconda che tu voglia che sia un po’ più aderente o più largo. Quindi non lasciarlo passare perché altrimenti ti perderai questo capo e non ci saranno taglie.

Hai tutte le informazioni sul sito di questo marchio, sia per quanto riguarda gli acquisti, le spedizioni e anche i resi.

