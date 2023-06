Un abito in crêpe con balze: il nuovo gioiello di H&M che sembra appartenere alla nobiltà e costa pochissimo.

Per avere il tuo miglior look estivo. Per feste, passeggiate e altro. Evidenziamo il vestito in crepe con volant, il nuovo gioiello di H&M.

È disponibile in due colori e per questo puoi scegliere quello che ti piace di più. Da un lato, il nero e poi c’è la stampa che puoi indossare con qualsiasi cosa.

Ecco il vestito in crepe con volant

È un capo corto in crepe di viscosa con scollo a V e spalline sottili regolabili. Un modello di vestito aderente con bordo a volant nella parte superiore che continua sulla parte anteriore e posteriore, e fondo a volant.

Noterai che ha le spalline, è aderente, essendo un vestito da notte con scollo a V. Lo vedrai in diversi colori.

In due diversi colori da scegliere

Questo vestito è disponibile in due tonalità ben distinte. Da un lato, c’è la stampa che offre diversi colori pastello insieme a fiori, è delicata e molto elegante.

Mentre lo stesso design è disponibile in nero che è quello che puoi indossare in ogni occasione. è l’abito da ospite ideale, ma anche per cocktail, vari eventi, feste notturne e persino per cena quando non vogliamo andare troppo formali.

Il capo è realizzato in 100% viscosa. Dal sito web sottolineano che la viscosa è una fibra di cellulosa rigenerata che di solito si estrae dal legno, sebbene la materia prima possa anche essere ottenuta da altri materiali cellulosici.

Molte combinazioni

Questo vestito si abbina a molti altri capi che sono disponibili su H&M e in questo modo non è necessario uscire dallo stesso sito web quando si acquista.

È il caso dei sandali con tacco che hanno un prezzo di 29,99 euro, il reggiseno autoadesivo al prezzo di 15,99 euro, lo smalto per unghie azzurro chiaro che sta benissimo con l’abito stampato e che ha anche un prezzo di 5,99 euro, gli orecchini a goccia in colore verde acqua di 15,99 euro, la grande molletta per capelli di 2,99 euro, fasce per capelli, borse, sandali e molto altro.

Dove acquistarlo

Hai questo vestito che è una vera meraviglia nei negozi H&M e anche sul sito web. Il suo prezzo è di 24,99 euro, nel colore che scegli. Le taglie attualmente disponibili sono dalla XS alla XXL, in entrambi i colori. Se aspetti troppo, non potrai avere l’abito protagonista dell’estate.

Vedrai che fare acquisti in questo negozio è veloce e molto semplice. Lo avrai a casa prima di quanto pensi.

