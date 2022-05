UManresa lancia il suo Executive MBA più internazionale, rivolto a posizioni manageriali con vocazione alla leadership

Manresa è posizionato come centro di destinazione alternativa per studi commerciali. UManresa (University of Vic – Central University of Catalonia) si consolida come un campus privato con un nuovo approccio ai suoi studi in chiave business school. L’ultima novità si rivolge ai manager che desiderano fare il definitivo passo avanti nella propria carriera professionale: un Executive MBA che fornisce una visione globale del senior management con una prospettiva internazionale.

Prossimo corso, UManresa lancia il suo MBA esecutivo (Master in Business Administration) più internazionale, con un programma basato sullo sviluppo della capacità di anticipazione, sull’innovazione nel modello di business, sulla gestione dei talenti, sulla trasformazione digitale e sull’uso dei ‘big data’ per il processo decisionale. Il programma di Durata 10 mesi in sessioni concentrate a venerdì e sabato alterni, si basa su una metodologia ‘learning by doing’, mirata esperienze esperienziali ed emotive per ancorare il processo di apprendimento.

Questo MBA UManresa è rivolto in particolare a posizioni manageriali con vocazione alla leadership e alla proiezione internazionale nell’alta dirigenza. Per questo il polo universitario non ha solo ricercato a formato esecutivo che permette la combinazione con la vita quotidiana dell’azienda. Ha anche incorporato una metodologia e contenuti che migliorano il abilità professionali dei partecipanti dal primo giorno: strumenti di autoconoscenza, supporto personalizzato, rafforzamento delle competenze chiave, ‘teambuilding’, esperienze imprenditoriali e, soprattutto, una metodologia di simulazione unica in Spagna.

La metodologia ‘learning by doing’ è orientata verso esperienze esperienziali ed emotive per ancorare il processo di apprendimento Vedi anche: Gli epidemiologi avvertono che è presto per parlare di covid come endemico

In questo senso, UManresa ha il strutture di simulazione aziendale più innovativo dello Stato: il CISARC, centro di simulazione di innovazione in cui non solo gli studenti ma ogni giorno più aziende addestrano abilità come negoziazione, gestione delle persone, rilevamento dei talenti o gabinetti di crisi, tra gli altri. Questo orientamento alla simulazione, combinato con un potente documentazione del caso di studiorendono l’Executive MBA di UManresa probabilmente il più innovativo del paese.

valore internazionale

Per la prima volta, al di là delle tradizionali business school, un Executive MBA come quello di UManresa porta il marchio internazionale. Lo fa attraverso la collaborazione di quattro università specializzate in studi aziendali: Blas Pascal (Argentina), San Diego (Silicon Valley, Stati Uniti d’America), Vaasan Ammattikorkeakoulu (Finlandia) e Richmann (Israele).

Gli insegnanti di questi quattro centri terranno dei “masterclass”. Inoltre, se lo desiderano, i partecipanti potranno completare il loro percorso formativo con a viaggio esplorativo di innovazione in uno di questi centri per chiudere il programma. In questa esperienza, gli studenti MBA avranno l’opportunità di conoscere il aziende e start up più innovativi della regione. Sarà il culmine di un programma basato su casi di studio, esperienze reali e applicazione pratica delle nuove conoscenze acquisite.

UManresa dispone di strutture di simulazione aziendale in cui puoi allenare abilità come negoziazione, gestione delle persone…

Aiuto professionale

L’accoglienza del nuovo modello di Executive MBA di UManresa sta ottenendo adesioni di diversi settori produttivi. Uno di particolare significato è quello del industria. L’associazione di riferimento in Spagna nel settore internazionalizzato, ‘amec’ ha recentemente concluso un accordo di collaborazione con UManresa che include l’incorporazione delle proprie conoscenze nei nuovi fattori di competitività nella dinamica del maestro.

Amec contribuirà con alcuni dei suoi esperti, così come altri specialisti della sua cerchia di collaborazione, nell’insegnamento delle classi MBA. Faciliterà anche i tuoi contatti internazionali per la preparazione di casi di studio. Tuttavia, il contributo più significativo sarà il suo “saper fare” nel nuove capacità che dovrebbero emergere nelle organizzazioni nei prossimi anni, sulla base dei cinque pilastri in base ai quali l’entità aziendale sta attualmente indagando: anticipazione, adattabilità, collaborazione, sostenibilità e globalizzazione.