Ufficio analisi tecniche: Tesla, NIO, Lucid, Bankinter, Ezentis, Talgo, OHLA…

Successivamente, diamo risposte ai valori per i quali ci è stato chiesto di più durante la mattinata. José María Rodríguez, analista tecnico di Bolsamanía, analizza Bankinter, Viscofan, Tesla, Ezentis, OHLA, Talgo, NIO e Lucid.

Buongiorno, signor Rodriguez. Per favore, dimmi ‘stop’ e un livello di uscita per Bankinter e Viscofan. Molte grazie. KS

Caro investitore, buon pomeriggio. banchiere è un chiaro mantenere in questo momento. Non vi è alcun motivo per chiudere posizioni lunghe (rialziste). Per di più lo abbiamo alle porte dell’unica resistenza che gli resta sopra: il massimo storico a 5,91 euro. E al di sopra di esso, sarebbe posto in assoluto libero aumento, con le implicazioni al rialzo che questo di solito ha per qualsiasi sottostante in quella situazione.

Il supporto più importante in questo momento, e lontano dal prezzo, lo abbiamo a 4 euro. Sì, lo so, è molto lontano, ma questo è quello che è ed è messo dal mercato e non dall’investitore senza motivo. Un attacco riuscito ai massimi storici sembra molto più probabile di una rottura dei supporti.

Grafico mensile Bankinter (BKT)

Quanto a Viscofan Attualmente lo abbiamo a livelli di supporto importanti, alla base del triangolo simmetrico (massimi inferiori e minimi superiori) attraverso il quale il prezzo si sta muovendo dalla metà del 2020. Diciamo che come ultimo stop loss guarderei a 51,65 euro: il minimo di gennaio. Nonostante questa resistenza si può parlare del fatto che nel peggiore dei casi il titolo continua a muoversi lateralmente. In alto, dal lato delle resistenze, abbiamo la parte superiore del triangolo, a ca. 59,30 €. In teoria, è ora che devi saltare in piscina, alla base del triangolo. Grazie, saluti.

Grafico settimanale Viscofan (VIS)

Buongiorno e grazie per le vostre analisi, che sono molto utili. Potresti dirmi il supporto e la resistenza di Tesla a breve e medio termine? Li ho acquistati durante l’ultima correzione al prezzo di 951 euro. Ti auguro il meglio. Rc

Caro lettore, buon pomeriggio. Tesla L’abbiamo analizzato questo fine settimana (Potete leggerlo qui) e stiamo vedendo come il prezzo stia cercando di afferrare l’MM200 (DMA200) come una cannuccia. Pertanto, in questo momento il supporto più importante è ai minimi di gennaio (792$) e la resistenza più immediata è a 987,69$. In altre parole, nella misura in cui il titolo si manterrà al di sopra dei minimi di gennaio, si prevede che, con le sue correzioni in controtendenza, cercherà di ristrutturarsi al rialzo. Ti auguro il meglio.

Grafico giornaliero di Tesla (TSLA)

Buongiorno, José Maria. Saresti così gentile da discutere di Ezentis e OHLA? Per inserire i prezzi correnti. Grazie mille per il vostro servizio. Saluti da Burgos. HAHAH

Caro investitore, buon pomeriggio. ezentis L’abbiamo analizzato di recente e la verità è che, come potrebbe essere altrimenti, rimane lo stesso. È un valore molto ribassista in tutti i termini. Ora, è vero che se bisogna buttarsi nel pool dei valori, è proprio ora, alle porte dell’importante supporto che ha ai minimi storici recenti (0,1660 euro), grosso modo coincidente con i minimi di marzo 2020 del 0,1770 euro. Cioè, se devi saltare in piscina nel titolo, devi farlo ora, con “stop loss” nei prezzi di chiusura settimanali al di sotto dei minimi di dicembre.

Grafico settimanale di Ezentis (EZE).

Quanto a OHLADilatazioni a parte, si può dire che stia cercando di attaccare l’importante resistenza che gli dà la parte alta del canale ribassista di lungo termine. Il canale attraverso il quale il valore si è mosso dai massimi storici del 2014. Per parlare di cambio di tendenza a medio e lungo termine, chiederemo che superi i massimi del 2020 a 1,4215 euro . Di seguito, lato supporto, abbiamo il più immediato a 0,8215 euro e inferiore e più rilevante a 0,70 euro. Detto questo, nessuno dei due titoli che mi hai chiesto è interessante, rimbalza a parte, in base alla mia comprensione del mercato. Non sono valori rialzisti, non sono valori forti a lungo termine. Grazie, saluti.

Grafico mensile OHLA (OHLA)

Buongiorno José Maria. Adoro la tua sezione per la natura didattica della tua analisi. Vi sarei grato se poteste analizzare Talgo, acquistato a fine ottobre a 4,70 euro. Sono un investitore a lungo termine, non ho intenzione di fare ‘trading’ o cose del genere. Grazie in anticipo. N / A

Caro lettore, buon pomeriggio. Nonostante i notevoli cali delle ultime settimane Talgo è ancora rialzista poiché abbiamo una linea guida che ha supportato il titolo dalla scorsa estate. Appoggio dritto con cinque punti di appoggio o tangenza e che attualmente costa 4,60 euro. Se c’è un momento per saltare in piscina, è proprio ora. Certo, non avrebbe alcun senso che il supporto dei minimi di dicembre (4,44) finisse per essere infranto. Grazie, saluti.

Grafico giornaliero di Talgo (TLGO).

Buongiorno, prima di tutto, grazie mille per la consulenza. Vorrei conoscere la vostra opinione su due valori che seguo da vicino con l’intenzione di entrare. Ma alla fine non vedo mai il momento. Sono NIO e Lucid, due dei grandi produttori di auto elettriche. A quale supporto e resistenza dovrei fare attenzione? Cosa ne pensi? Tesla mi ha lasciato e capisco che è troppo tardi per comprare ora.

Caro investitore, buon pomeriggio. BAMBINO Attualmente si trova nel mezzo di una zona di supporto, precisamente alla base del canale ribassista attraverso il quale il valore si muove dall’inizio del 2021. E come dice l’analisi tecnica, viene acquistato alla base di un canale. Non in vendita. Ovviamente, a patto che non superi i minimi della scorsa settimana ($ 19,30). E finché durerà, c’è la possibilità che tenti di ristrutturarsi nuovamente al rialzo in termini di medio termine e con un target al vertice del canale ribassista (ora intorno ai 40 dollari).

Grafico settimanale NIO (NIO)

Per quanto riguarda lucido, speravo che il supporto di $ 30 reggesse (in precedenza resistenza), ma non è stato così. Dà la sensazione di voler ricostruire una specie di figura. Anche se questo verrebbe solo dalla mano del superamento di $ 30,85. In ogni caso, la cosa interessante è che almeno abbiamo un chiaro stop loss per qualsiasi posizione rialzista a breve termine. I 25,63 dollari (minimo di gennaio). Se lo proviamo sul lato lungo, dobbiamo sapere che lo “stop loss” dovrebbe essere lì, a $ 25,63. Come resistenze più immediate abbiamo $ 33,76 e $ 35,70. Grazie, saluti.

Grafico giornaliero lucido (LCID)

