Ufficio analisi tecniche: Telefónica, Sabadell, Grenergy, Adolfo Domínguez, Sonae, Amgen, Rivian…

Successivamente, diamo risposte ai valori per i quali ci è stato chiesto di più durante la mattinata. José María Rodríguez, analista tecnico di Bolsamanía, analizza Amgen, Rivian Automotive, The Navigator Company, Sonae, Grenergy, Adolfo Domínguez, Telefónica e Sabadell.

Ciao buon giorno. Vorrei che esaminaste due società del Nasdaq che ritengo abbiano un enorme potenziale: la biotecnologia Amgen e Rivian. Quali livelli possono essere interessanti da acquistare? Saluti e buona giornata. JC

Caro lettore, buon pomeriggio. Amgen È uno dei pochi titoli del Nasdaq che in questo momento, nonostante l’ultima correzione del mercato del blocco, rimane impeccabilmente rialzista. Basta infatti osservare l’impeccabilità della linea guida rialzista su cui è stata supportata la struttura dei prezzi dalla fine del 2016. Quindi quello che abbiamo davanti a noi è una linea di supporto dinamica che unisce ognuno dei successivi minimi crescenti dal 2016 e che attualmente è di passaggio nell’area di mq. 202-203 dollari. Dubito che si correggerà fino a quel momento, ma non c’è dubbio che il livello ottimale di acquisto sia lì, nelle linee guida.

Grafico settimanale di Amgen (AMGN)

Quanto a Riviano non abbiamo il minimo segno di forza in valore. Gli alti e bassi decrescenti si verificano più e più volte e quindi non si sale. L’unico supporto che ha è ai minimi storici ($ 33,46). Semmai, possiamo provarlo nella zona bassa con uno “stop loss” ai prezzi di chiusura inferiori. E un po’ di più. Il trend è chiaramente ribassista e non abbiamo una cifra di rendimento né è prevista nel breve termine. Non c’è colore in questo momento tra la biotecnologia Amgen e il produttore di pick-up elettrici. Grazie e allo stesso modo. Ti auguro il meglio.

Grafico giornaliero Rivian Automotive (RIVN).

Buongiorno, José Maria. Vi scrivo direttamente dal Portogallo per dirvi che leggo quotidianamente le vostre analisi con grande piacere. Vorrei chiedere la vostra opinione su due cotada portoghesi, The Navigator Company e Sonae. Molto obrigado e continuazione del buon lavoro. Compleanni. NP

Caro investitore, buon pomeriggio. La Compagnia del Navigatore è prossimo al recupero dei livelli precedenti la guerra tra Russia e Ucraina (3,69). Questo livello, a sua volta, corrisponde ai massimi di fine 2019. In altre parole, il titolo presenta una significativa resistenza orizzontale a 3,70 euro in cifre tonde. Al di sopra di questo non c’è nulla di veramente importante fino ai massimi del 2019 a 4.376 euro. Detto questo, mi resta senza dubbio il canale rialzista attraverso il quale il valore si sta muovendo da fine 2020. Sopra i 3,70 euro di candele settimanali attiverebbero un importante segnale di forza nel valore. Obrigado. Saudações.

Il grafico settimanale di Navigator Company

Quanto a suono il grafico parla da sé. Abbiamo il titolo nel mezzo di una linea guida ribassista a lungo termine. Nella resistenza dinamica che unisce ciascuno dei successivi massimi decrescenti dall’inizio del 2015. Diciamo che il grafico è molto simile a quello di Telefónica. Dove quest’ultimo avrebbe superato la resistenza omologa la scorsa settimana. Anche se più importanti della linea guida al ribasso sono i massimi del 2021 a 1.072 euro. Al di sopra di questa resistenza possiamo parlare di un prima e un dopo in valore.

Grafico settimanale di Sonae

Buongiorno, signor Rodriguez. La mia domanda è relativa a Grenergy. Di recente ho acquistato azioni della società a 33,50 euro dopo una raccomandazione di Santander che ho scoperto dove le dava un potenziale del 50%. Cosa ti dicono i grafici? Grazie saluti. C.MY.

Caro lettore, buon pomeriggio. Grenergy li abbiamo analizzati la scorsa settimana e abbiamo detto di lui che aveva chiaramente superato linea guida ribassista che ha unito i successivi massimi più bassi dall’inizio del 2021. Non escludo affatto che si basi sullo stesso solo ora come supporto (ritorno all’indietro). Staremo attenti per vedere se è in grado di superare l’importante resistenza che ha ai massimi di novembre a 35 euro. Ma non c’è dubbio che, vista l’influenza del mercato in generale, l’azienda, come il settore, è forte. Grazie, saluti.

Grafico giornaliero di Grenergy

Ciao. Vorrei che analizzaste Adolfo Domínguez. È un titolo dimenticato dalla comunità degli investitori e sembra che nessuno ne voglia sapere nulla. Attualmente sto perdendo il 30% e non so se tenerli, prendere perdite o comprare di più alla media. Grazie per tutto. Saluti. E.SD.

Caro investitore, buon pomeriggio. La verità è Adolfo Dominguez È un valore che in questo momento non c’è dove portarlo. Presenta una significativa resistenza di breve termine in area 5 euro e come supporto i minimi storici a 3,04 euro. E in questo momento è molto più vicino al supporto che alla resistenza. Pur essendo un valore molto ribassista a medio e lungo termine, dobbiamo sapere che se dobbiamo provarlo in valore, dovrebbe essere in rialzo e a livelli di prezzo il più vicino possibile alla zona 3 euro . Con “stop loss” ai prezzi di chiusura inferiori.

Questo è un buon esempio di cosa succede quando investi in titoli ribassisti a lungo termine, che a volte abbiamo rapidi rimbalzi per continuare a scendere. Non dovremmo mai entrare nel mercato acquistando debolezza. Grazie, saluti.

Grafico settimanale di Adolfo Dominguez

Ciao, José Maria. Prima di tutto, grazie per il tuo continuo impegno in questa sezione per aiutare noi piccoli investitori. Ho azioni di Telefónica e Sabadell con succose plusvalenze che ho acquistato nella prima sessione dell’anno. Sono tentato di venderne una parte, per timore che si appiattisca in seguito, ma non lo so. Non ho fretta di vendere, non doveva essere un investimento a breve termine. Mi consigliate di vendere un pezzo o li tengo tutti? Grazie e saluti da Albacete. JP

Caro lettore, buon pomeriggio. Telefono è un chiaro rifugio in questo momento e più dopo averlo lasciato alle spalle la principale linea guida ribassista. Ciò non significa che possa essere supportato in seguito, solo ora come supporto. Ma non c’è dubbio che il valore è un altro, è in fase di ristrutturazione al rialzo in termini di lungo periodo. Inutile dire che ci sono molte resistenze che presenta lungo il percorso e la più importante a breve termine è nel gap ribassista settimanale prima della pandemia a 5,08 euro.

Ma dai minimi di ottobre 2020, i minimi e gli alti crescenti si sono ripetuti ancora e ancora e quindi c’è solo una cosa da fare: salire.

Quanto a Sabadell sembra voler ristrutturarsi al rialzo con un target dei massimi annuali (0,9144). Ma prima hanno a che fare con l’importante resistenza di 0,7852 euro, il divario ribassista settimanale fine febbraio/inizio marzo. Chiudere questo gap sarebbe il segnale di partenza per scommettere su un movimento alla ricerca dei massimi annuali e al di sopra, anche, dei massimi di fine 2019 a 1,02 euro.