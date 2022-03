Ufficio analisi tecniche: Telefónica, Audax, Enagás, Ezentis, Carrefour, Pirelli, Micron…

Successivamente, diamo risposte ai valori per i quali ci è stato chiesto di più durante la mattinata. José María Rodríguez, analista tecnico di Bolsamanía, analizza Micron Technology, Pirelli, NN Group, Carrefour, Telefónica, Audax Renovables, Enagás e Ezentis.

Buon pomeriggio, Josè Maria. Innanzitutto grazie mille per la tua analisi. Come vede Micron Technology dopo la forte correzione del mese scorso? Vi sarei grato se poteste indicarmi supporto e resistenza. Grazie in anticipo. Un cordiale saluto. IVF.

Caro investitore, buon pomeriggio. Tecnologia Micron sta correggendo con la stessa intensità della tecnologia e, soprattutto, dell’indice SOX per i semiconduttori. Ne più ne meno. Rimbalzi a parte, il titolo ha un supporto significativo in area 65$: i minimi del 2021. E sotto di esso abbiamo l’area di circa 58$, dove passa la linea di supporto dinamico che si unisce ai minimi del 2016 e di marzo del 2020. Il supporto anche l’area dei 60 dollari, dato che è il massimo del 2020, il massimo pre-pandemia. In breve, livelli di supporto importanti e interessanti convergono nel range 58-65 dollari. Nonostante i recenti ribassi, è ancora un titolo rialzista a medio e lungo termine. Grazie, saluti.

Grafico settimanale della tecnologia Micron (MU)

Buongiorno José Maria. Prima di tutto, volevo ringraziarti per la fatica che ti prendi per poterci illuminare un po’ in questo mondo complesso. Volevo consultarti su due titoli che ho acquistato. Pirelli (Borsa italiana) ha acquistato a 6,22 euro e NN Group (Borsa olandese) a 48,18 euro. LA MIA idea era di averli a medio e lungo termine, senza fretta, ma con quella che sta cadendo dubito già. Grazie mille. Ti auguro il meglio. C.C.D.

Caro lettore, buon pomeriggio. Pirelli è crollato in poco più di un mese del 42%, come si dice presto. Ora, a parte le specifiche espansioni dei prezzi, la verità è che sembrerebbe che si stia aggrappando al supporto che unisce i minimi crescenti di marzo e ottobre 2020. Lì sembra voler fermare la correzione, ma la verità è che in questo momento l’unica cosa che abbiamo è un rimbalzo significativo all’interno di una caduta verticale. Non c’è una cifra di ritorno o qualcosa del genere. Come supporto più importante in questo momento abbiamo i minimi della scorsa settimana a 3,90 euro e la resistenza principale è il gap ribassista di fine febbraio a 5,65 euro. Insomma, in questo momento lo abbiamo in una zona di nessuno, lontano dai principali livelli di controllo.

Grafico giornaliero Pirelli (PIRC)

Per quanto riguarda Gruppo NN, e come potrebbe essere altrimenti, abbiamo tre quarti degli stessi che abbiamo in tutti i valori di mercato. A poco a poco si sta avvicinando all’importante resistenza che presenta nel gap ribassista settimanale di 44,62 euro. Settimanale ‘Gap’ che faccio fatica a credere che si chiuderà o, comunque, cancellerà alla prima occasione. Semmai, lo riempirà parzialmente/totalmente e la cosa logica è che in seguito correggerà di nuovo parte dell’ultimo rimbalzo.

L’unica cosa interessante a questo punto è la possibilità che i minimi della scorsa settimana abbiano trovato supporto in quello che è un aggiustamento/ritracciamento del 50% dell’intero rally dai minimi della pandemia. Cioè il valore ha indicato un supporto importante a 35,60 euro. Di seguito abbiamo l’area di 32 euro (61,8% di aggiustamento di Fibonacci). Grazie, saluti.

Grafico settimanale del gruppo NN (NN).

Buongiorno. Indipendentemente dalle possibili operazioni societarie in cui la società Carrefour potrebbe essere immersa, cosa che nessuno sa con certezza, vorrei conoscere la vostra opinione sulla valutazione tecnica di detta società. Grazie mille. fa

Caro investitore, buon pomeriggio. Carrefour è un valore difensivo che sta andando molto bene nel breve termine. In effetti, in questo momento lo vorremmo attaccare la parte superiore di un triangolo simmetrico (alti bassi e minimi più alti). Nel breve furioso ha resistenze a 18,31 e 18,54 euro. Al di sopra dei massimi di gennaio (18,64) si attiverebbe un importante segnale di acquisto, puntando a livelli di prezzo vicini ai 22-22,30 euro per i prossimi mesi. Grazie, saluti.

Grafico giornaliero Carrefour (CA)

Buongiorno, vorrei che analizzassi Telefónica per acquistare a prezzi correnti. Saluti e grazie mille. AL

Caro lettore, buon pomeriggio. Telefono Ci ha rallentato in questi giorni, ma con tutto e con questo continua a reggere meglio del mercato. Ora, in realtà, tutto è esattamente come lo diciamo da un anno o più. Il messaggio che Fino a quando non mi lascerò alle spalle la principale linea guida ribassista, qui non è successo nulla. Tutto rimarrà esattamente lo stesso. O cos’è lo stesso, che sopra i 4,50 euro in candele settimanali inizieremo a guardare il valore con occhi diversi. Grazie, saluti.

Grafico settimanale di Telefónica

Ciao buon giorno. Grazie innanzitutto per i vostri tecnici, che sono di facile comprensione. Di recente ho acquistato Audax Renovables a 1,27 euro ed Enagás (che ha un dividendo molto succoso) a 20 euro. Penso che siano due buone aziende con una durata di 2-3 anni. Cosa pensi di loro? Apprezzo molto la tua opinione. Grazie. D.RS.

Caro lettore, buon pomeriggio. Indubbiamente, lo ‘shock’ energetico dovuto ai prezzi elevati dell’energia è servito a entrambi Audax Come il resto delle società rinnovabili, si allontaneranno rapidamente dalla zona dei minimi annuali. Diciamo che nel caso in esame la propensione al trading è passata da ribassista a laterale. Inoltre, mi piace il “martello” che ci ha lasciato colmare, al centesimo, il gap rialzista settimanale di marzo 2018 a 0,95 euro. È stato per riempirlo e uscire in ascesa con rinnovata energia. Portando avanti l’importante resistenza, prima del supporto, di 1,20 euro.

Ora, ciò non significa che si debba passare da qui alla notevole resistenza che la linea guida ribassista gli conferisce dai massimi di inizio 2018 e che attualmente passa per circa 2,20 euro. Ecco dove si trova la madre di tutte le battaglie in questo momento.

Grafico settimanale Audax Renewables (ADX).

Quanto a Enagas, questo sembra essersi fermato poco prima della linea guida ribassista che unisce i massimi minimi di inizio 2020 e gennaio di quest’anno. Anche se nonostante loro possiamo dire che non è un valore ribassista, che come tutto è non è cosa da poco. In realtà lo abbiamo che mostra un lato ampio con supporto a 17,70 e resistenza a 20,73 euro. E tutto ciò che accade all’interno di questo intervallo in realtà non avrà implicazioni di alcun tipo. Per quanto riguarda il dividendo, se sei un lettore di questa sezione, saprai benissimo cosa ne penso. Molto gentile per le tue parole, grazie mille.

Grafico giornaliero di Enagás (ITA)

Salve, signor Rodriguez. Ho investito una piccola percentuale in Ezentis poiché è scambiato molto vicino ai minimi storici. Puoi per favore indicare supporto e resistenza? Quale livello dovrei rompere per poter dire che il trend è cambiato? Grazie e saluti da Ciudad Real. CY

Caro investitore, buon pomeriggio. ezentis l’abbiamo analizzato non molto tempo fa (Potete leggerlo qui) e la verità è che, rimbalzi a parte, tutto rimane esattamente lo stesso. Il valore è ancora in caduta libera assoluta nonostante gli ultimi rimbalzi. Rimbalzo che sembra in procinto di uscire dall’area di resistenza (ex supporto) della linea discendente che si unisce ai minimi di ottobre e dicembre. Si potrebbe anche parlare di una sorta di “tiro indietro” alla clavicola di un “testa e spalle” con importanti implicazioni ribassiste. La verità è che in questo momento questo valore non è dove prenderlo. Ti auguro il meglio.

Grafico settimanale di Ezentis (EZE).

