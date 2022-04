Ufficio analisi tecniche: PharmaMar, Audax, BBVA, Iberdrola, ACS, Moderna, Pfizer e palladio

Successivamente, diamo risposte ai valori per i quali ci è stato chiesto di più durante la mattinata. José María Rodríguez, analista tecnico di Bolsamanía, analizza Moderna, Pfizer, Audax Renovables, PharmaMar, Palladium, BBVA, Iberdrola e ACS.

Buongiorno e grazie per la guida. Vorrei conoscere la vostra opinione sull’idea di investire in Moderna o Pfizer. Soprattutto perché il primo è fortemente diminuito negli ultimi mesi e potrebbe essere una buona opportunità di acquisto a lungo termine. E la Pfizer? Quale ti piace di più come tecnico? Abbracci e saluti da Estepona. N / A

Caro investitore, buon pomeriggio. moderno Non presenta nessun tipo di figura fino ad oggi, non ancora. Ma sullo stocastico si osservano divergenze rialziste settimanali. E questo, in condizioni normali, è solitamente il preludio di importanti rimbalzi nelle prossime settimane. Molte sono le resistenze che presenta sopra: i minimi di ottobre a 211 dollari e sopra la linea guida ribassista a ca. $ 275. E come supporto abbiamo i minimi di marzo a 122$. Non è un valore che mi appassiona, ma se lo inseriamo dobbiamo sapere che è fondamentale che i minimi di marzo siano rispettati in ogni momento.

Grafico settimanale Moderna (MRNA)

Quanto a Pfizer, sembra più forte di Moderna. Da questo valore mi resta il fatto che lo scorso autunno si è fermato dopo aver parzialmente colmato il gap rialzista della seduta del 5 novembre intorno ai 44 dollari. Ma l’importante è che non sia stato chiuso, o cosa è lo stesso, cancellato. Se dovessi optare per uno dei due, preferisco Pfizer, poiché a lungo termine la struttura dei prezzi continua a costruire minimi crescenti impeccabili e quindi non scende. Ti auguro il meglio.

Grafico giornaliero Pfizer (PFE)

Ciao buon giorno. Potresti analizzare Audax Renovables? Perdo il 25% nonostante l’ultimo rimbalzo e non so se venderli o fare una media per avere un prezzo di acquisto più basso. Grazie mille. UN

Caro lettore, buon pomeriggio. Rinnovabili Audax ha perforato i supporti delle chiavi di recente, ma li ha rapidamente recuperati. Quello che mi piace dell’ultima correzione è il “martello” settimanale che ci ha lasciato dopo aver colmato il gap rialzista di marzo 2018 a 0,95 euro. Il che significa che fintanto che lo rispetterà, come sembra, non si può escludere a medio termine un movimento verso la linea guida ribassista: circa 2,20 euro. Con il permesso delle resistenze intermedie che presenta a 1,45 e oltre 1,55 euro. Penso che sia ora di tenerli nel tuo portafoglio senza alcun problema. Grazie, saluti.

Grafico giornaliero Audax Renewables (ADX).

Buongiorno, potrebbe analizzare PharmaMar? Pensi che a questi prezzi sarebbe interessante prendere posizioni? ROH

Caro investitore, buon pomeriggio. PharmaMar l’abbiamo analizzato stamattina (Potete leggerlo qui) e la verità è che è un valore interessante, senza dubbio. Anche se è vero che preferirei acquistare le correzioni, se arrivano. Abbiamo il supporto più immediato in questo momento a 66 euro, in precedenza resistenza. Non mi piace il valore, ma preferirei acquistare correzioni. Ti auguro il meglio.

Grafico settimanale di PharmaMar (PHM).

Ciao, José Maria. Vorrei che analizzaste il Palladio, con il suo supporto e la sua resistenza. Grazie mille. CG

Caro lettore, buon pomeriggio. Il palladio, come tutte le materie prime, sono in forte calo nelle ultime settimane. Ma con tutto e con quello, la tendenza di fondo è ancora chiaramente rialzista. Gli alti e i minimi crescenti si verificano ancora e ancora ed è questo che conta davvero. Se dovessi andare long su di esso, lo prenderei in considerazione solo se si corresse verso la base del movimento laterale al rialzo degli ultimi anni: circa 1.600$. Come resistenza abbiamo la parte superiore, il ca. $ 3.200. Grazie, saluti.

Grafico settimanale dei futures sul palladio (PA)

Buongiorno. Vorrei sapere come vede queste due azioni in cui mi trovo con lievi perdite: e dove le raccomandazioni sono ancora favorevoli: BBVA e Iberdrola. Grazie mille per questa sezione, che non mi manca mai. VR

Buon pomeriggio, perché in questo momento abbiamo i titoli di BBVA nella zona di nessuno A metà strada tra il supporto di 5,05 euro e il gap rialzista di 4,5960 euro. Mentre sul lato della resistenza abbiamo il gap ribassista di 5,65 euro e i massimi di febbraio a 6,12 euro, in coincidenza con il gap ribassista della sessione del 15 novembre. Si può dire che questo valore si sta muovendo all’interno di un ampio range e solo quando si chiuderà il gap ribassista di 5,66 euro inizieremo a guardarlo con occhi diversi. Nel frattempo, tutto è forte barcolla su e giù all’interno di un lato ampio.

Grafico giornaliero BBVA

Quanto a Iberdrola È un valore che sta diventando molto interessante. Infatti, al di sopra dei massimi annuali (10,35 euro) avremo un potenziale double bottom con importanti implicazioni al rialzo. Cifra di ritorno che lo lancerebbe sopra i massimi storici a 11,90 euro. Di seguito, lato supporto, abbiamo i minimi per quest’anno e per il 2021 a 8,45-8,50 euro. E intanto aspettare. Grazie mille, saluti.

Grafico giornaliero di Iberdrola (IBE).

Ciao, José Maria. Ho azioni ACS acquistate ad agosto a 22,05 euro. La verità è che questo valore mi ha molto annoiato, dal momento che ognuno non finisce di iniziare e sto pensando di vendere. Ma se lo faccio, sono sicuro che non smetterà di salire, a me succede sempre la stessa cosa. Come vedi il valore? Lo terresti o crederesti che ci sia poco da graffiare qui? Grazie mille di tutto, cordiali saluti. NJ

ACS sta cercando di consolidarsi al di sopra della zona di resistenza di circa 24 euro. È vero che ha bisogno di rompere comodamente sopra, ma l’importante è che abbiamo un nuovo massimo più alto (anche se di poco) e se crediamo alla cifra di ritorno a cui sembra prendere forma, non possiamo escludere un ritorno ai massimi annuali e al di sopra dei massimi del 2019 in termini di medio termine. Sotto, lato supporto, abbiamo diversi livelli: il gap rialzista di 23,34 euro e 21,71 euro. A mio parere è un punto fermo a questo punto. Grazie, saluti.

Grafico settimanale ACS

