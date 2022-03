Ufficio analisi tecniche: IAG, Ence, Siemens Gamesa, Acciona, Viscofan, Nvidia, Coinbase…

Successivamente, diamo risposte ai valori per i quali ci è stato chiesto di più durante la mattinata. José María Rodríguez, analista tecnico di Bolsamanía, analizza Acciona, Viscofan, Ence, Siemens Gamesa, IAG, Nvidia, Soltec e Coinbase.

Buongiorno José Maria. Come vedi Acciona? Grazie mille, saluti. AM H.

Caro lettore, buon pomeriggio. guidare si sta riprendendo molto bene negli ultimi giorni della correzione generale dei mercati. Questo, a differenza di molti altri titoli, è ancora un valore rialzista. Chiaramente rialzista a lungo termine. Questo non è arrivato ad accarezzare, se volete, il sostegno di 120 euro. E pensare alla base (supporto) del canale rialzista a lungo termine, niente affatto. Tutto fa pensare che non appena il mercato si calmerà, possa tornare nell’area dei massimi storici di inizio anno a 172,70 euro. È uno dei valori più forti oggi nel nostro mercato, senza dubbio. Grazie, saluti.

Grafico settimanale Acciona (ANA)

Buongiorno da Murcia. Vorrei che analizzaste Viscofan, per scoprire quando sarebbe il momento giusto per il suo acquisto e il suo eventuale percorso. Grazie mille e vi incoraggio a continuare con il vostro eccellente lavoro. pc

Caro investitore, buon pomeriggio. Viscofan è in un momento di mercato molto interessante, rimbalzando dalla base di un lato largo. Questo valore presenta un’importante fascia di supporto nei 49-51 euro. E da lì, dalla base del fianco, sembra volersi ristrutturare verso l’alto. Sembrerebbe che, se devi saltare in piscina a questo valore, lo sia ora, con uno “stop loss” ai prezzi di chiusura al di sotto dei minimi di questa settimana (48,90). Mirando alla parte superiore del lato, ora a ca. 59 euro e nei prossimi mesi. Questo valore è senza dubbio molto interessante, purché mantenga i minimi settimanali. Sei tu molto bello grazie mille. Saluti.

Grafico settimanale Viscofan (VIS)

Buongiorno José Maria. Ho un paio di domande su due titoli che ho nel mio portafoglio e che non mi fanno dormire molto bene. Uno è Ence a 3,45 euro e l’altro è Siemens Gamesa a 26,50 euro. Credi (sinceramente) che riuscirò a recuperare tutto ciò che perdo, anche se dovrò aspettare più di quanto vorrei? Grazie mille per il vostro tempo e l’attenzione. bj

Caro lettore, buon pomeriggio. su si sta riprendendo molto bene e tutto fa pensare che, finalmente, il gap ribassista settimanale di fine luglio 2021 a 2.922 euro può essere annullato, o ciò che è lo stesso chiuso. Se avrà successo, avremo un importante segnale di forza lì, indipendentemente da ciò che accadrà a brevissimo termine. Le seguenti aree di controllo si trovano a 3,61 euro (massimo luglio dello scorso anno) e, soprattutto, a 4,50 euro. La “sensazione” è buona, senza dubbio.

Grafico settimanale di Ence (ENC)

Quanto a Siemens Gamesa e nonostante i forti rialzi degli ultimi giorni, lo abbiamo ancora incastrato all’interno del canale ribassista attraverso il quale il valore si sta muovendo dall’inizio del 2021. Per lasciarci la porta aperta per trovarci finalmente di fronte a qualcosa di più di un semplice rimbalzo abbiamo avrà bisogno di questo per battere la resistenza che ha a 21,13 euro ai prezzi di chiusura. Nel frattempo più o meno lo stesso. Violenta controtendenza rimbalza all’interno di una fase correttiva che rimane intatta. Recuperare il tuo investimento? Tutto è possibile in questo valore. Grazie, saluti.

Grafico settimanale Siemens Gamesa (SGRE)

Buon pomeriggio, vorrei che analizzassi IAG e Nvidia. Quale percorso puoi avere a brevissimo termine? Supporto e resistenza, per favore. GH

Caro investitore, buon pomeriggio. IAG si è svegliato sul supporto in calo degli ultimi mesi. Niente di più. Rimbalzo (fase di reazione) che avviene all’interno di una chiara tendenza al ribasso sottostante. In questo momento il rimbalzo, se continua, non credo andrà oltre l’area di 2-2,05 euro, che è dove va linea guida ribassista che unisce ciascuno dei successivi massimi inferiori di un anno fa.

Grafico giornaliero IAG

Quanto a Nvidiavalore che abbiamo analizzato questo mercoledì (leggilo qui), è ancora un titolo in fase correttiva. Ora, ha indicato un livello di supporto importante nell’area di 206,50-209 euro. Ci sono tre punti di supporto su questo supporto. Da cui ne consegue che nella misura in cui non sono perforati, è possibile che questa stia cercando di ristrutturarsi verso l’alto. Ti auguro il meglio.

Grafico giornaliero Nvidia (NVDA)

Buongiorno. La mia domanda riguarda Coinbase, che perdo il 30% e che Soltec ha comprato a 8,30 euro. Come puoi vedere… un disastro. Cosa mi consigliate di fare? Vendo tutto e qualcos’altro o tengo duro? Grazie e saluti.

Caro lettore, buon pomeriggio. coinbase È un valore in caduta libera, ma sembra voler costruire un market floor a livello di 156 dollari. Lì abbiamo un doppio supporto. Ora, per poter parlare di un prima e di un dopo, cosa meno che battere la resistenza che presenta a 206 dollari (massimi di marzo). In teoria, al di sopra di questa resistenza avremo un doppio fondo che potrebbe proiettare il valore verso l’area di ca. 250-260 dollari.

Grafico giornaliero di Coinbase (COIN)

Quanto a Soltec continua a muoversi all’interno di un canale ribassista di lungo termine, dai massimi storici di inizio 2021. La parte superiore di questo canale, per definizione resistenza, sta attualmente attraversando ca. 6,50€. La verità è che per guardare questo valore con occhi diversi (per sempre) richiederemo che superi chiaramente la parte superiore del canale e in candele settimanali. Nel frattempo non avremo niente, solo un semplice rimbalzo. Grazie, saluti.

Grafico settimanale di Soltec (SOL).

