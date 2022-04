Ufficio analisi tecniche: Ence, Fluidra, Talgo, Gestamp, CIE Automotive, HelloFresh, Meta…

Successivamente, diamo risposte ai valori per i quali ci è stato chiesto di più durante la mattinata. José María Rodríguez, analista tecnico di Bolsamanía, analizza HelloFresh, Kion Group, Fluidra, Talgo, Ence, Meta, Gestamp e CIE Automotive.

Buongiorno e saluti da Saragozza. Prima di tutto, grazie per il tuo lavoro, questo non ha prezzo. Vorrei chiedere informazioni su HelloFresh e Kion Group (KGX). Un abbraccio.

Caro lettore, buon pomeriggio. fresco ha subito una correzione violenta dalla fine dello scorso anno e, nonostante l’ultimo rimbalzo, i prezzi continuano a costruire massimi e minimi impeccabili. E non sale così. L’unica cosa che sappiamo in questo momento perché al momento non c’è nient’altro è che il supporto da rispettare in ogni momento se vogliamo in qualche modo pensare di aver visto il peggio è ai minimi annuali (33,41).

I livelli molto forti di ipervenduto settimanale suggeriscono che dovremmo almeno vedere un forte rimbalzo nelle prossime settimane/mesi. Ma questo va preso con gli spilli poiché quando la debolezza è molto forte, l’overselling serve a poco. Come resistenza più immediata abbiamo $ 46,92. I rimbalzi a parte non sono un valore che avrei nel mio portafoglio in questo momento.

Grafico settimanale HelloFresh

Quanto a Gruppo Kion ha recentemente sfondato di nuovo i supporti a breve termine. E, rimbalzi a parte, non escludo che si stia dirigendo verso il gap al rialzo che presenta a 51,18 euro. Il valore è attualmente scambiato ai minimi annuali quando il mercato nel suo insieme è ben al di sopra dei minimi di un mese fa. E questo denota una chiara debolezza di valore. Non è un valore da avere nel suo portafoglio al momento, signore. Molto gentile per le tue parole, grazie mille.

Grafico giornaliero del Gruppo Kion

Caro José María, vorrei conoscere la tua opinione su Fluidra. Ho investito molto e questo mi fa solo perdere valore. Grazie. SONO

Caro investitore, buon pomeriggio. Fluidra è nella fase di assestamento dei significativi rialzi degli ultimi anni, in linea con il 90% del mercato. Ne più ne meno. Il rimbalzo delle ultime settimane si è esaurito in quella che sembra essere la base del vecchio canale ribassista di breve termine, poi supporto e ora resistenza. Non abbiamo una cifra per il ritorno delle cascate e questo, quando verrà il momento, richiederà tempo.

Grafico settimanale di Fluidra

L’unica cosa che sappiamo, per quanto poco possa sembrare, è che ha un supporto significativo ai minimi annuali (22,44). I minimi di detto “martello” settimanale sono la chiave. In altre parole, ogni possibilità che prima o poi si ristrutturi verso l’alto accade perché sì o sì questo supporto regge. Sopra, lato resistenza, il più immediato si trova a 28,60 euro. Ti auguro il meglio.

Buongiorno José Maria. Mi piace molto la tua sezione per quanto è didattica. Impari molto, a dire il vero. Apprezzerei se analizzaste, per favore, Talgo ed Ence. Sono un investitore a lungo termine, non ho intenzione di fare ‘trading’ o cose del genere. Grazie mille. JC.V.

Caro lettore, buon pomeriggio. Casualmente Talgo lo analizziamo questo giovedì (Potete leggerlo qui). È un titolo più debole della media di mercato e la prova non è altro che il fatto che siamo ai minimi dell’anno, mentre il 90% del mercato è ben al di sopra dei minimi di un mese fa. Ma è vero che lo abbiamo in pieno appoggio. In altre parole, se devi saltare in piscina, deve essere ora, nel mezzo della zona di supporto con uno “stop loss” sotto.

Grafico giornaliero di Talgo

Quanto a su e dopo aver chiuso il gap ribassista settimanale di 2,92 euro, si può dire che, a parte correzioni specifiche, è normale cercare di trovare i massimi del 2021 a 4,50 euro. È qui che si trova la resistenza più importante al momento, senza dubbio. Dai minimi di dicembre, la struttura dei prezzi continua a costruire minimi impeccabili e massimi crescenti e quindi non scende. Grazie, saluti.

Ence grafico settimanale

Ciao. Ho comprato azioni di Meta il giorno in cui sono crollate del 26% a $ 241. L’ho fatto perché pensavo che la reazione fosse sproporzionata, secondo me. Il fatto è che dopo l’ultimo rimbalzo non perdo più molto. Cosa ti dice il grafico? Vendo o tengo? Grazie e saluti da Santander. F.LV.

Caro investitore, buon pomeriggio. La verità è che ci sono titoli tecnologici che sembrano molto migliori di Obbiettivo (Facebook), come Apple o Tesla, tra gli altri. Non vedo nulla di interessante in Meta in questo momento. Solo un rimbalzo a seguito dell’estremo overselling in tutti i termini dopo il crollo del prezzo di inizio febbraio. E la cifra di ritorno in quanto tale non abbiamo. Se in futuro lo avremo, saremo lì a commentarlo. Ma in questo momento non c’è proprio niente. Come resistenza più importante al momento abbiamo la zona di circa 270-275 dollari. Grazie, saluti.

Grafico giornaliero di Meta Platforms (FB).

Ciao buon giorno. Potresti analizzare Gestamp e CIE Automotive? Quale ti piace di più? Grazie mille per tutti i tuoi consigli. aprile

Caro lettore, buon pomeriggio. Se dovessi sceglierne uno sceglierei, senza esitazione, CIE Automotive. Anche se è vero che nel breve termine il valore non è proprio interessante. Non c’è nessuna cifra dai cali e tutto ciò che sappiamo è che ha un grande supporto dietro l’angolo. Nello specifico a 18,68 euro. E come resistenza più immediata, 21,58 euro. E finché il prezzo non esce da questo intervallo, non avremo idea di quale potrebbe essere il prossimo movimento nella tendenza a breve termine. Non è un valore che mi eccita davvero.

Grafico giornaliero CIE Automotive

Mentre Gestamp, a medio e lungo termine, è più debole del suo concorrente CIE. Ma in questo caso almeno è chiaro che c’è un supporto molto chiaro a 2,78 euro. E se devi saltare nel pool a questo valore, lo è ora, con uno “stop loss” ai prezzi di chiusura al di sotto del supporto menzionato ai prezzi di chiusura. Grazie, saluti.

Grafico settimanale Gestamp

