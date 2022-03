Ufficio analisi tecniche: Cellnex, Acerinox, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia, Alibaba e bitcoin

Successivamente, diamo risposte ai valori per i quali ci è stato chiesto di più durante la mattinata. José María Rodríguez, analista tecnico di Bolsamanía, analizza Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia, Alibaba, Cellnex, Acerinox e bitcoin.

Analisi tecnica UFFICIO ANALISI TECNICHE

Buongiorno, come vedete una voce in Microsoft e Amazon a prezzi correnti? Grazie. RF

Caro lettore, buon pomeriggio. Correzioni a breve termine a parte, le sensazioni dentro amazzone sono bravi. Questo inizia a collocarsi al di sopra del massimo di febbraio e, addirittura, si potrebbe intuire un doppio minimo. Cifra potenziale con risvolti al rialzo che la proietterebbe, come minimo, verso l’area dei massimi storici a 3.773 dollari. È un valore che non mi dispiace affatto, soprattutto perché dall’estate del 2020 mostra un lato ampio e all’interno, a sua volta, una chiara tendenza al rialzo di fondo. A mio avviso, credo sia un valore interessante provare a percorrerlo sfruttando le correzioni.

Grafico settimanale di Amazon (AMZN)

Quanto a microsoft, il valore rialzista a lungo termine dove esistono, si sta rivelando al di sopra dell’importante supporto di $ 280. E la cosa più interessante è che presenta la stessa lettura settimanale di ipervenduto estremo del peggior momento della pandemia per i mercati (marzo 2020). Il che ci fa ritenere probabile che da qui, con le sue correzioni in controtendenza, si rialzi nuovamente a medio e lungo termine. Ti auguro il meglio.

Grafico settimanale Microsoft (MSFT)

Buongiorno José Maria. Vorrei che, per favore, analizzaste cosa sta succedendo con Tesla dopo le precedenti brusche cadute e il successivo importante rimbalzo. Li ho comprati in passato per $ 978 e non so se tenerli o venderli. Grazie e saluti. DM.L.

Caro investitore, buon pomeriggio. Tesla è caduto e sta rimbalzando con la stessa violenza del mercato, né più né meno. Anche se si può dire di lui che sta facendo meglio del mercato sul rimbalzo. A fine febbraio è rimbalzato sul supporto in calo e negli ultimi giorni ha sfondato numerose resistenze. La verità è che, a parte le correzioni derivanti dal forte ipercomprato giornaliero, non escludo nemmeno che nelle prossime settimane finisca per cercare i massimi storici a 1.243,49$. In questo momento è una cosa chiara da tenere in portafoglio ma senza alcun problema. Grazie, saluti.

Grafico giornaliero di Tesla (TSLA)

Buongiorno, potresti darmi la tua opinione su Nvidia? Tutti dicono che è uno dei migliori sul mercato azionario, ma è molto volatile e non mi fido del suo valore. Penso che le ultime salite siano solo un rimbalzo e niente di più. Cosa mi consigliate di fare?… Li ho a 303 dollari? Grazie mille per la tua raccomandazione. Saluti. JR

Caro lettore, buon pomeriggio. Prima di tutto, dovresti sapere che un’azienda può essere eccezionale e correggere duramente. Non è affatto incompatibile. Bisogna anche essere preparati a un brusco calo delle grandi aziende senza che le loro attività ne risentano a medio e lungo termine. Ci sono migliaia di esempi di grandi aziende che sono andate duramente, fuori passo con il mercato, senza che accadesse nulla di importante in loro (LVMH, Apple, ASML, Microsoft, Amazon, ecc.). Dopotutto, per continuare a salire, occorrono correzioni intermedie o fasi di reazione. La Nasa risorge nei secoli dei secoli.

Non molto tempo fa abbiamo proposto a Strategia rialzista di Nvidia E la verità è che ha funzionato come un incantesimo. Anche nei giorni scorsi è stata spinta in avanti la resistenza a 269$ (ora supporto più immediato). Si potrebbe anche parlare di un potenziale double bottom mirato ai massimi storici. Come abbiamo commentato in Tesla, questo valore è chiaro da mantenere in portafoglio. Grazie, saluti.

Grafico giornaliero Nvidia (NVDA)

Buongiorno José Maria. Apprezzerei se esaminassi Alibaba e Cellnex. A cui perdo rispettivamente il 50% e il 25%. Non so se vendere tutto e assumere perdite o lasciarlo ai miei futuri nipoti come si dice in questi casi. Grazie in anticipo e saluti. GRC

Caro investitore, buon pomeriggio. Alibaba l’abbiamo analizzato a metà marzo e lo abbiamo detto il ritorno in ‘isola’ Potrebbe essere la fine della grande fase correttiva degli ultimi tempi. Il prezzo ha continuato a salire di posizione negli ultimi giorni e ha indicato un supporto a breve termine nel divario rialzista di $ 103,59 e il massimo della scorsa settimana di $ 124,11 come resistenza. Anche se la resistenza più importante si trova a 160$ (linea guida ribassista principale), praticamente coincidente con il gap ribassista di 161,58$ (gap della sessione del 18 novembre). Sembra che questa volta abbiamo davvero visto i minimi della correzione.

Grafico giornaliero Alibaba (BABA)

Quanto a Cellnex, lo abbiamo in fase di rimbalzo e poco altro. Faccio fatica a credere che questo possa andare oltre l’area dei 46 euro circa, dove passa il trend ribassista che unisce i massimi più bassi della scorsa estate. Oltre al gap ribassista, per definizione resistenza, che presenta a livello di 47,50 euro (sessione del 6 gennaio). Non abbiamo una cifra di ritorno in quanto tale, quindi tutto si adatta per il momento all’interno di quello che è un semplice rimbalzo. Grazie, saluti.

Grafico giornaliero Cellnex (CLNX)

A fine gennaio ho comprato le azioni Acerinox, di cui tutti sembrano parlare a meraviglia dell’azienda. Nello specifico, 1.000 azioni a 11,15 euro. Che ne dice grafico, signor Rodríguez? Saluti e grazie mille. NJ

Caro lettore, buon pomeriggio. Acerinox Non mi dispiace affatto, o almeno non nella misura in cui rispetta l’importante supporto che ci ha indicato nell’ultimo minimo decrescente a 9,10 euro. Diciamo che c’è una possibilità a cui abbiamo partecipato un doppio supporto a forma di ‘buttare indietro’ in cima al vecchio canale ribassista, ora supporto. Daremmo quindi al valore un’ultima possibilità a condizione che si o si rispetti i minimi di marzo. Grazie, saluti.

Grafico settimanale Acerinox (ACX)

Ciao, José Maria. Alla fine mi sono buttato in piscina con bitcoin. Bene, dicono che raramente si sbaglia quando si investe quando c’è molta paura nel mercato. L’ho comprato per $ 37.200 in vista di un minimo di 2-3 anni. Ti piace ancora questo sottostante nonostante l’ultima battuta d’arresto? Grazie mille per questa sezione che cerco di non perdere mai. Ti auguro il meglio. AR

Caro investitore, buon pomeriggio. Bitcoin sembra svegliarsi proprio oggi, quando sta saltando al di sopra della resistenza di $ 46.000. La verità è che, correzioni a parte, tutto suggerisce che questo stia tornando a $ 60.000. È una fortezza chiara, senza dubbio. Grazie, saluti.

Grafico giornaliero dei futures Bitcoin (BTC)

Ancora non conosci Trader Watch? TW è un servizio che offre un monitoraggio continuo in tempo reale dei mercati finanziari, alla ricerca delle migliori opportunità di investimento in ogni momento

mania della borsa

Nota: le decisioni di investimento devono essere prese in modo responsabile e consapevole dei rischi assunti. Web Financial Group non si assume alcuna responsabilità per il contenuto e l’analisi della clinica. Si segnala inoltre che la negoziazione in borsa comporta un rischio elevato e implica un monitoraggio costante della posizione.