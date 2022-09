Uefa, polizia francese indaga sui presunti atti razzisti dei tifosi bianconeri nella partita contro il Paris Saint-Germain

La UEFA e la polizia francese hanno aperto un’indagine sulle accuse Juve i fan hanno fatto “saluti nazisti e rumori di scimmia” durante la sconfitta per 2-1 del club contro il Paris Saint-Germain martedì, secondo un rapporto dell’Associated Press.

Quattro fan sono stati arrestati dopo che la polizia di Parigi ha esaminato i filmati di sorveglianza del gioco. Ciò ha portato all’avvio di un’indagine sulle accuse di provocazione pubblica di odio razziale.

Nel suo ultimo aggiornamento sull’indagine, la UEFA ha affermato di aver nominato un ispettore etico e disciplinare per “condurre un’indagine disciplinare in merito alle accuse di comportamento discriminatorio da parte dei tifosi della Juventus”.

Secondo le regole UEFA, la Juventus è responsabile del comportamento dei suoi tifosi allo stadio. Possibili sanzioni per la Juventus includono la chiusura parziale o totale del suo stadio per una partita di Champions League e il pagamento di una multa.

La Juventus non ha rilasciato commenti pubblici sulle accuse di razzismo durante la partita.

Nella partita, il Paris Saint-Germain è balzato in vantaggio per 2-0 nel primo tempo grazie alla doppietta di Kylian Mbappé. La Juventus ha risposto nel secondo tempo con un gol di Weston McKenniema la squadra non è riuscita nemmeno a sistemare le cose con un altro conteggio.

La prossima partita di UEFA Champions League della Juventus è in programma il 14 settembre contro il Benfica. Prima ancora, la Juventus affronterà la Salernitana in una sfida di Serie A l’11 settembre.