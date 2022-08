UEFA e CBS Sports/Paramount raggiungono un accordo di sei anni per trasmettere Champions League, Europa e Conference League

La UEFA ha concordato un accordo per i diritti dei media statunitensi per le competizioni europee per club che vedranno la Champions League, l’Europa League e la Conference League maschili continuare a essere trasmesse sulla Paramount per i prossimi sei anni.

“La UEFA è stata un fattore chiave per Paramount+ sin dal nostro lancio e siamo entusiasti di estendere questa partnership di successo per mostrare ancora più calcio di livello mondiale nella stagione 2029-30, basandosi sull’incredibile slancio che abbiamo creato negli ultimi due anni”, ha affermato Sean McManus, Presidente CBS Sport. “La UEFA è un esempio perfetto della nostra strategia differenziata che presenta proprietà tendone per guidare e rafforzare sia le nostre attività di streaming che lineari tradizionali. Questo approccio multipiattaforma ci consente di sfruttare il potere di Paramount Global per raggiungere il pubblico più ampio possibile ed elevare e far crescere la portata di UEFA negli Stati Uniti. Non vediamo l’ora di continuare a fornire ai tifosi di calcio la migliore copertura della categoria di CBS Sports che i nostri telespettatori si aspettano”.

L’accordo rende CBS Sports la tua casa per le finali di UEFA Champions League fino alla stagione 2029-30 con partite disponibili per lo streaming su Paramount+ e alcune partite disponibili per la trasmissione su CBS Sports Network e CBS. Il nuovo contratto partirà nella stagione 2024 che vedrà anche la Champions League passare al modello svizzero in quanto sottoposto a un rinnovamento.

Qual è il modello svizzero?

Il modello svizzero vedrà la Champions League quasi raddoppiare in termini di dimensioni passando da 125 partite totali a stagione a 225 con l’aggiunta di giornate extra. Anche il numero totale delle squadre verrà aumentato da 32 a 36 Invece di essere in otto gironi, ora saranno in un unico tavolo a giocare almeno dieci partite. È un modello di torneo usato frequentemente negli scacchi e implementato per creare liste di incontri equilibrate per ogni squadra.

Le partite devono essere determinate in base a quattro fasce da nove squadre. Ogni squadra giocherà 10 squadre per creare pool di incontri di uguale forza. Mentre ogni squadra avrà cinque partite casalinghe e cinque trasferte, ogni partita sarà contro una squadra diversa invece dell’attuale circuito della fase a gironi in casa e in trasferta. Le squadre della stessa federazione non potranno ancora affrontarsi nella fase a gironi.

In base ai punti, le prime otto squadre in classifica alla fine della fase a gironi si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che finiranno dalla nona alla 24esima parteciperanno ai playoff a due gambe. Le vincitrici dei playoff completeranno gli ottavi di finale mentre le sconfitte scenderanno in Europa League. Le squadre che finiranno sotto il 24° posto saranno eliminate dall’Europa. Questi cambiamenti arriveranno anche in Europa League e Conference League, anche se potrebbero non aumentare di dimensioni.

Le partite aggiuntive e le migliori possibilità per le squadre più piccole non faranno che aumentare l’entusiasmo nelle partite disponibili su Paramount+. Invece di giocare solo con squadre come Real Madrid, Dortmund e Sporting CP, i pesciolini avranno anche la possibilità di affrontare squadre di statura simile fornendo sconvolgimenti elettrizzanti e una migliore possibilità di raggiungere la fase a eliminazione diretta. Inoltre, il formato fornisce più istanze dei club più grandi del mondo che si affrontano prima della fase a eliminazione diretta. L’eliminazione delle partite in casa e in trasferta darà anche alle squadre più piccole la possibilità di ottenere punti dalle squadre più grandi in casa senza dover viaggiare per affrontarle in una rivincita.