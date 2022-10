UEFA Champions League: il potente Manchester City non riesce a battere l’FC Copenhagen in una partita in cui nulla è andato per il verso giusto

La stagione 2022-23 ha circa due mesi per il Manchester City, e da allora hanno spazzato via le squadre come mosche, spazzando via Manchester United, Siviglia, Borussia Dortmund e altri con relativa facilità. Diamine, hanno persino battuto il piccolo FC Copenhagen 5-0 solo una settimana fa. Ma martedì, in UEFA Champions League su Paramount+, gli audaci danesi sono stati all’altezza del compito, costringendo il City a uno scioccante pareggio 0-0 nella fase a gironi di Champions League.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

L’attaccante Erling Haaland (20 gol in 13 partite) è stato in panchina per l’intera partita, ma la squadra di Pep Guardiola ha avuto le sue possibilità, registrando 14 tiri e mettendone quattro in cornice. Ma così tante cose sono andate storte in questa partita che ha messo il City in una posizione difficile per ottenere quella che era una vittoria prevista, interrompendo una serie di 26 vittorie consecutive. Nell’arco di 20 minuti, il VAR ha escluso un gol di Rodri, Riyad Mahrez ha sbagliato un calcio di rigore e Sergio Gomez è stato espulso.

L’incidente di Rodri è stata la grande sorpresa in un attacco di manovra su Mahrez, con la palla che cade e colpisce il braccio dell’algerino. L’equipaggio della Paramount+ UCL, insieme all’esperta di regole Christina Unkel, ha discusso della chiamata a metà:

Ma quello non è stato l’unico momento difficile quando Gomez è stato mostrato in rosso dopo un potenziale check VAR rosso. Gomez, che è appena entrato a far parte del club quest’estate, è stato espulso per aver negato un’ovvia opportunità di segnare un gol. Questo, però, era piuttosto in bianco e nero:

Nel grande schema delle cose, questo risultato City non significa quasi nulla. Il City ha ancora tre punti di vantaggio in testa al girone, in attesa del risultato di Dortmund-Siviglia.

Ma per l’FC Copenhagen, l’unica squadra ancora ad aver segnato nella competizione, è stata una serata da ricordare.