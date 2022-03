UEFA Champions League: Brian Brobbey torna con l’Ajax e determinato a vincere contro il Benfica

L’Ajax ospiterà l’SL Benfica ad Amsterdam martedì per la gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League (prendere l’azione su Paramount+) con un punteggio complessivo in bilico sul 2-2 dopo una divertente gara d’esordio all’Estadio Da Luz di Lisbona che ha visto il prolifico punteggio di Sebastien Haller su entrambe le estremità.

Brian Brobbey non era disponibile per la trasferta portoghese a causa di un infortunio, ma il 20enne è tornato in campo nel fine settimana e spera di poter giocare alla Johan Cruyff Arena questa settimana dopo essere tornato ai giganti olandesi in prestito da RB Leizpig lo scorso gennaio.

“Il Benfica è un avversario molto difficile, ma prima era in casa”, ha detto Brobbey a CBS Sports in esclusiva prima del suo ritorno in forma. “Siamo a casa davanti a uno stadio pieno per il secondo, che sarà dura per loro. Abbiamo un ottimo girone. Ognuno ha le sue qualità e abbiamo un grande allenatore così come il suo staff. È bello abbiamo dei giocatori esperti. Ci spingono ad essere al loro livello e si aspettano molto da noi”.

Brobbey ha deciso di lasciare l’Ajax a parametro zero per trasferirsi al Lipsia, ma la sua avventura tedesca è in pausa dopo essere tornato in Olanda, dove può continuare ad imparare da giocatori del calibro di capitano Dusan Tadic, l’attaccante Sebastien Haller, l’esperto Daley Blind, e l’influente Andre Onana.

“Ragazzi come Daley e Andre aiutano molto e parlano con te, il che trasmette la loro esperienza”, ha detto. “Dusan è un grande capitano e un ragazzo divertente. Posso parlare con lui ed è un giocatore fantastico. Dopo l’allenamento, fa molte cose per se stesso e possiamo imparare da questo. Sebastien segna molti, molti gol che sono così importante per noi, lo guardo e imparo da lui perché è un grande attaccante”.

Brobbey ha ammesso che lasciare l’Ajax è stata una decisione difficile e che entrare in prima squadra dopo più di un decennio nell’accademia è ancora uno dei suoi momenti di maggior orgoglio dopo aver risposto alla chiamata di Erik Ten Hag all’inizio dell’anno.

“È stato un grande momento della mia carriera dato che sono qui da quando avevo 12 anni e ero solo un bambino”, ha detto Brobbey in esclusiva alla CBS. “È stato un momento di orgoglio per me entrare finalmente a far parte della squadra della prima squadra. È stata una decisione molto difficile lasciare la mia famiglia e perché ero qui da così tanto tempo. È stata una decisione difficile, ma ne ho discusso con il mio agente, fratelli e genitori prima della mia decisione finale. L’allenatore mi ha scritto che aveva bisogno di me e io gli ho detto che sarei venuto. Questo è tutto, fatto, ed ero di nuovo qui”.

L’esperienza di Brobbey a Lipsia non è stata uno spreco totale con l’opportunità di lavorare sotto l’allenatore americano Jesse Marsch e di giocare e allenarsi insieme a artisti del calibro di Tyler Adams dell’USMNT, tutti preziosi mentre continua la sua formazione calcistica.

“Jesse è un grande allenatore e ha un forte legame con il gruppo”, ha detto Brobbey. “Spero che faccia bene con il Leeds United. Non è andata così bene con il Lipsia, ma so che ha le qualità per fare bene. È una grande persona. Anche Erik si lega bene al gruppo e penso che tu debba avere questo come allenatore. Questa è una somiglianza. Tyler è un bravo ragazzo, ed era un po’ come un allenatore anche con i giovani giocatori. È un bravo ragazzo e andrà avanti”.