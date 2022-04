Udinese-Inter: diretta streaming Serie A, canale TV, come guardare online, notizie, quote

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo quattro vittorie consecutive, non è riuscita a vincere la partita in mano, partita a Bologna che si sarebbe dovuta disputare lo scorso gennaio ma è stata rinviata per motivi Covid. E’ stato un pessimo risultato che ha trasformato il Milan nel favorito per la vittoria dello scudetto, con due punti in più in classifica e quattro partite rimaste. Il destino dell’Inter ora è in parte nelle mani del Milan perché le sue possibilità dipenderanno anche dai risultati del Milan oltre che dai propri. L’Udinese, reduce dal 4-0 in trasferta contro la Fiorentina, è in ottima forma, attualmente 12esima in Serie A con 43 punti in 34 partite. Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: domenica 1 maggio | Tempo: 12 pm ET

Posizione: Dacia Arena — Udine, Italia

Streaming TV/diretta: Sommo+

Probabilità: Udinese +525; Disegna +330; Inter -195 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Udinese: La squadra di Gabriele Cioffi ha fatto davvero bene nelle ultime settimane grazie alle prestazioni dell’attaccante spagnolo Gerard Deulofeu, che guida l’Udinese con 12 gol in Serie A, 174 tocchi nell’area avversaria, 74 occasioni create e 6,1 assist attesi. L’Udinese ha segnato il secondo maggior numero di gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A in questa stagione (16 gol) con solo l’Atalanta a segnarne di più in questo periodo (18). Hanno segnato almeno una volta in questo periodo in tre delle ultime cinque partite.

Inter Milan: L’Inter ha perso l’ultima trasferta di Serie A contro il Bologna dopo 11 vittorie consecutive. Ha perso l’ultima volta due trasferte di fila nel marzo 2020, sotto Antonio Conte, contro Lazio e Juventus. Il ritorno del capitano nerazzurro Samir Handanovic dopo l’errore decisivo di Ionit Radu contro il Bologna. Il portiere sloveno è in testa alla Serie A con 5,7 gol evitati in questa stagione, è anche in testa alla classifica con 14 interruzioni, a pari merito con Mike Maignan.

Predizione

L’Inter ha l’obbligo di vincere la partita soprattutto dopo quello che è successo a Bologna e non può perdere più punti. SCEGLIERE: Inter 2, Udinese 0