Twitter vola dopo aver cambiato posizione e negoziato un accordo con Elon Musk

Il Consiglio di Amministrazione di Twitter ha cambiato posizione ed è già in trattativa con Elon Musk un accordo che permette al fondatore di Tesla e alla persona più ricca del mondo di prendere il controllo del social network, dopo aver lanciato un OPA a 54,20 dollari per azione, che rappresenta un totale di 43.400 milioni di dollari. Dopo la notizia, le sue azioni sono rimbalzate sopra il 3% a Wall Street.

Secondo ‘Bloomberg’, un accordo tra Twitter e Musk potrebbe essere chiuso “non appena lunedì”, poiché la trattativa è nella fase finale. Entrambe le parti hanno parlato durante il fine settimanae sebbene non abbiano ancora raggiunto un accordo definitivo, hanno avvicinato notevolmente le loro posizioni.

“Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale per essere la piattaforma per la libertà di espressione in tutto il mondo, e credo che la libertà di espressione sia un imperativo sociale per una democrazia funzionante”, ha commentato Musk qualche giorno fa.

“Tuttavia, da quando ho effettuato il mio investimento, mi sono reso conto che l’azienda non prospererà e non servirà questo imperativo sociale nella sua forma attuale. Twitter deve diventare una società privata”, ha affermato, concludendo che “la mia offerta è la mia migliore e definitiva offerta e se non viene accettata, dovrei riconsiderare la mia posizione di azionista”.

La scorsa settimana, Musk ha presentato un piano finanziario per 46,5 miliardi di dollari prima della US Securities Market Commission (SEC) sostenuto da Morgan Stanleymotivo per cui il Consiglio ha riconsiderato la sua posizione.

VALUTAZIONE DELL’ESPERTO

A parere di Ben posatorestratega dei mercati globali per la piattaforma di investimento multi-asset eToroil “capitolazione così veloce” dal Consiglio di amministrazione di Twitter “probabilmente riflette il Dure prospettive per l’industria dei social media e l’impatto appena graduale del cambio di rotta dell’amministratore delegato Parag Grawal“.

“Il successo dell’offerta anche su Twitter potrebbe preoccupare gli azionisti di Teslapoiché il suo CEO sarebbe coinvolto in un altro grande progetto e potrebbe vendere parte della sua quota del 9,1%.che è valutato a più di $ 90 miliardi“, ha aggiunto.