Twitter ha ingannato utenti, investitori e autorità sulla sua mancanza di sicurezza e privacy

UN Twitter i problemi si stanno accumulando. Oltre al processo pendente contro Elon Muskla piattaforma ora si trova di fronte a rimostranza dall’ex capo della sicurezza Peiter “Mudge” Zatko, in cui accusa la direzione dell’azienda di ingannare i regolatori statunitensi e il proprio consiglio di amministrazione nascondendo le “deficienze estreme ed eclatanti” del suo sistema di sicurezza. sicurezzaoltre a non fare abbastanza per fermare lo spam (spam).

La denuncia di 84 pagine è stata depositata a luglio presso la Securities Market Commission, la Federal Trade Commission e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Nel testo, a cui ha avuto accesso il Washington Post, Zatko accusa Twitter di “mentire” in faccia agli utenti, ai suoi investitori e alle autorità assicurandosi di avere un solido piano di sicurezza per far fronte a possibili attacchi informatici.

In realtà, denuncia, metà dei 500.000 server dell’azienda operano con software obsoleti e vulnerabili, “dati terribili” sulle infrazioni commesse sulla piattaforma erano nascosti e i dati privati ​​dei 238 milioni di utenti giornalieri non erano protetti. Ciò ha consentito attacchi contro account di alto profilo come quelli di ex presidenti Donald Trump Y Barack Obamacosì come contro quello di Musk.

La denuncia sottolinea inoltre che troppi dipendenti di Twitter hanno accesso a controlli centrali e informazioni sensibili e accusa il consiglio di agire con “negligenza e persino complicità” nei confronti degli sforzi dei governi stranieri di infiltrarsi nella piattaforma, come dettagliato dal New York Times, che ha avuto accesso anche ad esso.

Sforzi limitati contro lo spam

Il documento afferma inoltre che la società ha dato la priorità alla continua crescita del numero di utenti rispetto al tentativo di ridurre la proliferazione dello spam. Sebbene quest’ultimo peggiori l’esperienza dell’utente, il consiglio di Twitter ha optato per la crescita della sua base, in quanto ciò ha permesso loro di guadagnare bonus milionari, secondo il Washington Post.

Zatko è stato assunto alla fine del 2020 dall’ex CEO di Twitter, Jack Dorseyed è stato licenziato lo scorso gennaio dal suo successore, Parag Agrawal, che accusa di “estese violazioni della legge”. I portavoce della piattaforma hanno smentito le accuse del loro ex capo della sicurezza, assicurando che la denuncia è “piena di inesattezze” e accusando il leaker di essere opportunista.

Le autorità statunitensi stanno studiando il documento presentato da Zatko per determinare fino a che punto la sicurezza informatica di Twitter è stata esposta e come ciò potrebbe aver influito sui suoi utenti.

In che modo influisce sull’acquisto di Musk?

La denuncia potrebbe aggiungere benzina al fuoco giudiziario aperto tra Twitter e Musk. Ed è che il magnate a capo delle aziende piace Tesla o SpaceX Ha ritirato la proposta di acquisto della piattaforma per 41.000 milioni di euro – quando avevano già firmato un accordo – con la motivazione che il numero di account automatizzati (bot) che la direttiva prevedeva non era corretto. La denuncia di Zatko, che accusa Twitter di “mentire a Musk sui bot”, sostiene questa tesi. Le accuse sulla mancanza di sicurezza nell’azienda potrebbero anche rafforzare il caso legale di Musk.

Proprio questo lunedì è stato annunciato che Musk ha convocato Dorsey, fondatore della piattaforma, per testimoniare nell’atteso processo il prossimo 17 ottobre. Dopo aver appreso queste rivelazioni, l’avvocato dell’imprenditore ha chiesto che anche Zatko si presentasse in tribunale: “la sua partenza e quella di altri dipendenti chiave ci sembrano curiosi alla luce di quanto abbiamo riscontrato”.