Twitter: funzione “edit” per modificare un tweet presto gratuita?

Elon Musk, il nuovo proprietario di Twitter, potrebbe consentire agli utenti di modificare gratuitamente i propri tweet attraverso una funzione “edit”.Da quando ha acquistato Twitter, Elon Musk ha molte idee. L’ultima? Vorrebbe creare una funzione di “modifica” gratuita che permetta agli utenti di modificare i loro tweet. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

Twitter: la culla delle notizie

Ogni giorno, Twitter è un luogo ideale per commentare gli eventi attuali, spesso con umorismo. Non passa giorno senza che gli utenti di Internet si occupino di un argomento.

Ad esempio, l’episodio di Listenbourg ha recentemente fatto parlare di sé. In effetti, tutto è iniziato con una battuta di un utente di Internet.

Quest’ultimo ha pubblicato su Twitter un fotomontaggio in cui un paese fittizio viene incollato al Portogallo. Lo scopo di questo montaggio era quello di prendere in giro le carenze geografiche degli americani.

Se non fosse che l’intera vicenda è diventata virale in poche ore. I media hanno diffuso l’aneddoto e gli account Twitter di Listenbourg sono apparsi sul social network… Un vero e proprio effetto farfalla!

Qualche settimana prima, è stato l’aumento del prezzo del pass Navigo a scatenare i membri di Twitter. Tutti si sono lamentati. A volte proponendo controargomentazioni. Altri con senso dell’umorismo.

Una cosa è certa: Twitter sarà sempre sulla bocca di tutti. E al momento è così. In effetti, il social network è stato al centro del dibattito da quando è stato acquistato da Elon Musk.

Secondo alcune indiscrezioni, il capo di Tesla intende introdurre una nuova funzione nell’app. Consentirebbe agli utenti di modificare un tweet senza cancellarlo. Stopandgo vi racconta di più!

Immaginate elon musk che aggiunge la funzione “modifica tweet”: sarebbe davvero fantastico.

– ragno-pessi❄️ (@Goliathrt) 30 ottobre 2022

Una nuova funzione in arrivo?

Twitter è al centro delle cronache in questo momento. Da quando è stato acquistato da Elon Musk per 44 miliardi di dollari, l’uccello blu ha fatto parlare di sé.

Il miliardario vuole infatti rivedere in profondità il social network. Così, negli ultimi giorni, ha moltiplicato le iniziative. Ad esempio, Elon Musk vuole affrontare il tema dei conti certificati.

Ecco perché offrirà una versione a pagamento di Twitter. L’obiettivo è che tutti possano acquisire il piccolo punto blu.

Il servizio, chiamato Twitter Blue, costerà 8 dollari al mese agli utenti che vogliono certificare il proprio account. Ma non solo. Ci saranno anche meno annunci e risposte prioritarie.

Per il momento, tutto questo è efficace solo in America. Ma questa non è l’unica novità che Elon Musk vorrebbe aggiungere a Twitter.

E questo dovrebbe interessare un numero maggiore di utenti. Dopotutto, chi non si è mai lamentato che il proprio tweet ha un errore di ortografia e deve cancellarlo e poi rifarlo?

Secondo alcune indiscrezioni, Elon Musk vorrebbe aggiungere una funzione “modifica su Twitter. Ciò consentirebbe di modificare il contenuto di un tweet senza doverlo prima cancellare.

Inoltre, questa nuova funzione sarebbe gratuita e accessibile a tutti. In realtà, è probabile che questa funzione sia già pronta e che sarà disponibile su Twitter molto presto.

Se questa funzione di “modifica” viene creata, i membri di Twitter saranno senza dubbio felici di utilizzarla. Restate sintonizzati!