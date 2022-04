Tutto sulla fiera della logistica SIL di Barcellona: date, biglietti e attività

Dopo due anni, i Consorci de la Zona Franca de Barcelona organizzano ancora una volta una nuova edizione del Salone Internazionale della Logistica (SIL)che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno presso la sede della Fira Barcelona di Montjuïc.

Riguarda evento principale nel settore della logistica nell’Europa meridionale e nel Mediterraneo, e abbraccia l’intera catena logistica dal trasporto fino al Conservazione e il nuove tecnologie.

Il settore della logistica, infatti, è attualmente in piena espansione grazie alla divulgazione del ‘commercio elettronico‘ e il ‘consegna‘ che, sebbene stessero già crescendo, i pandemia finito di girarli nel 2020. Questo 2022 sarà il prima volta che si tenga SIL dopo il cambio di paradigma del Covid-19.

Attività

Approfittando di questo clima favorevole, gli organizzatori del SIL 2022 auspicano che i professionisti della logistica trovino in questo evento uno spazio per fare’rete‘ e generare sinergie. Pertanto, si terrannodate di velocità‘ che possono essere registrati tramite il loro sito Web, e ‘dopo il lavoro‘ favorire le relazioni tra gli attori.

Allo stesso modo, il congresso vedrà la partecipazione di più di 300 esperti internazionali, e sarà offerto discussioni sul presente e sul futuro del settore, con particolare attenzione al ‘e-commerce’ e al ‘delivery’, senza dimenticare il ruolo del sostenibilità.

Orari e biglietti

I visitatori potranno accedere a SIL 2022 dalle 9:00 alle 19:00 31 maggio e 1 giugno. Il 2 giugno, il programma sarà dalle 9:00 alle 18:00.

Per quanto riguarda la prezzi di biglietti, i visitatori possono acquistare il ‘Pass per i visitatori‘ fino al 15 settembre sul sito dell’evento. Successivamente, costerà 30 euro.

C’è anche un abbonamento per studenti gratuito. Per richiederlo è necessario inviare una mail agli organizzatori accreditando lo status di studente.

D’altra parte, ci sono disponibili abbonamenti per deputati di un giorno (200€) o tre giorni (550€), che danno la possibilità di accedere alle sessioni in presenza del Congresso, ma anche all’intero congresso in streaming.

Allo stesso modo, c’è unPassaggio di flusso‘ che consente l’accesso all’intero congresso, ma solo virtuale, e prevede l’accesso al ‘networking’ con gli espositori tramite l’App SIL.