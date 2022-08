Tutto è inventato, anche la stampante che ti dipinge le unghie

Pensa a qualcosa che non è stato inventato.

….

….

Ora cercalo Google. Vedrai che sì, esiste già. Sembra. Il progressi tecnologici sono così bestie che lasciano chiunque ojiplastico. Siamo riusciti a creare la mappa più accurata e completa fino ad oggi della Via Lattea e diverse persone con a lesioni del midollo spinale Hanno camminato di nuovo grazie a un impianto elettronico. Il bioprinting di organi artificiali e fattibile in 3D sarà una realtà prima piuttosto che dopo e i viaggi spaziali commerciali fanno già parte del nostro presente.

Allora come potrebbe non essere inventato? macchina da stampa Quello Pinta il chiodo a gusto del cliente, con qualsiasi Modello o Immagine che scegli tu Così com’è: non c’è nulla che ti impedisca di indossare la faccia del tuo gatto o del tuo partner sul dito medio, oltre a indossare una manicure unica al mondo.

risultati del salone di bellezza

L’account @FieraIngenieria si blocca Twitter incredibili invenzioni e incredibili costruzioni grazie al alta tecnologia. Il video di una stampante per unghie non ha lasciato nessuno indifferente e conta più di 13.500 ‘mi piace’. Ha un merito: in soli 30 secondi una donna inserisce il dito nel dispositivo e lo estrae con l’unghia perfetta, come se avesse subito un Salone di bellezza.

Non ci sono chiodi che resistono: naturale, acrilico o di gel. Basta aprire l’app della stampante, che elenca i colori installati sul dispositivo, come se fosse la stampante che hai a casa. Puoi scegliere una finitura liscia, ma ti permette anche di aggiungere le tue immagini preferite (anche quella del tuo ex partner, se vuoi) o disegnare un disegno ‘made in you’.

Una volta che hai deciso l’opera d’arte e con il dito all’interno, devi adattare le dimensioni della stampa alle dimensioni dell’unghia. E voilà, in 5 minuti (30 secondi per unghia e con una risoluzione di stampa di 2.400 dpi) potrete sfoggiare una manicure degna di una ‘celebrità’.

I marchi che distribuiscono questi dispositivi affermano che il risultato è Lunga durata e fino a 20 giorni. Il prezzo di queste stampanti, invece, è alla portata di pochi: la più economica costa intorno ai 600 euro.