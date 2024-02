Tutti stanno correndo da Lidl per comprare il prodotto che tutti dovrebbero avere in auto

Se sei tra quelli a cui piace viaggiare in auto, sai quanto sia importante avere sempre un kit di emergenza a portata di mano per eventuali imprevisti. Tra gli elementi essenziali che non dovrebbero mai mancare nel tuo bagagliaio, c'è uno che spicca per la sua versatilità e utilità. Il prodotto Lidl che tutti dovremmo avere in auto sta facendo un vero e proprio boom di vendite, quindi se vuoi saperne di più su questo oggetto che sta facendo impazzire gli automobilisti, continua a leggere e ti sveliamo tutto quello che devi sapere.

Il dispositivo per auto che sta spopolando da Lidl

Lidl offre nei suoi negozi un dispositivo che non solo ti permette di avviare la tua auto nel caso in cui la batteria si sia esaurita, ma che ti serve anche per caricare i tuoi dispositivi elettronici, come il cellulare o il tablet, quando non hai accesso a una presa di corrente. E la cosa migliore è che ha un prezzo molto conveniente: solo 54,99 euro.

Il avviatore mobile per auto con batteria esterna di Lidl è un dispositivo 2 in 1 che molti dei clienti di questo supermercato già portano con sé nella loro auto per ogni tipo di situazione di emergenza.

Cosa rende speciale questo avviatore mobile per auto con batteria esterna?

Questo avviatore mobile per auto con batteria esterna ha diverse caratteristiche che lo rendono unico e molto pratico. Ecco alcune di queste:

Dispone di una tecnologia agli ioni di litio molto avanzata e una potente batteria LiFePO4 che gli conferiscono una grande capacità e durata. Può avviare motori a benzina fino a 3,0 L di cilindrata e motori diesel fino a 2,0 L di cilindrata con un alto impulso di corrente (circa 500 A / 12 V), senza necessità di lunghi tempi di ricarica. Inoltre, ha un autoscarica molto bassa e una alta resistenza ai cicli , il che significa che mantiene la sua carica per molto tempo e può essere utilizzato più volte senza perdere rendimento.

molto avanzata e una potente che gli conferiscono una grande capacità e durata. Può avviare motori a benzina fino a 3,0 L di cilindrata e motori diesel fino a 2,0 L di cilindrata con un alto impulso di corrente (circa 500 A / 12 V), senza necessità di lunghi tempi di ricarica. Inoltre, ha un e una , il che significa che mantiene la sua carica per molto tempo e può essere utilizzato più volte senza perdere rendimento. È protetto contro inversione di polarità, cortocircuito e sovraccarico , ed è anti-scintilla , garantendo una maggiore sicurezza e affidabilità. Non dovrai preoccuparti di collegarlo male o che si verifichi un incidente elettrico.

, ed è , garantendo una maggiore sicurezza e affidabilità. Non dovrai preoccuparti di collegarlo male o che si verifichi un incidente elettrico. È compatibile con altri articoli di Lidl, come il coprisedile riscaldante, il che ti permette di sfruttare al massimo le sue funzioni e creare un ambiente più confortevole nella tua auto.

di Lidl, come il coprisedile riscaldante, il che ti permette di sfruttare al massimo le sue funzioni e creare un ambiente più confortevole nella tua auto. Ha un indicatore del livello di carica tramite 4 LED, che ti permettono di sapere in ogni momento quanta batteria rimane all'avviatore e quando devi ricaricarlo.

tramite 4 LED, che ti permettono di sapere in ogni momento quanta batteria rimane all'avviatore e quando devi ricaricarlo. Incorpora una pratica torcia LED integrata che può essere attivata con un pulsante e che ha una funzione intermittente, ideale per segnalare la tua posizione in caso di guasto o per illuminare la strada al buio.

integrata che può essere attivata con un pulsante e che ha una funzione intermittente, ideale per segnalare la tua posizione in caso di guasto o per illuminare la strada al buio. Viene fornito con una comoda custodia per conservare e trasportare l'avviatore e tutti i suoi accessori, che sono: un adattatore da 12 V, un cavo di avviamento, un cavo di carica USB-C per telefoni cellulari e tablet, e un manuale di istruzioni.

per conservare e trasportare l'avviatore e tutti i suoi accessori, che sono: un adattatore da 12 V, un cavo di avviamento, un cavo di carica USB-C per telefoni cellulari e tablet, e un manuale di istruzioni. È sostenibile ed ecologico, poiché non ha bisogno di nessuna fonte di alimentazione esterna per funzionare. Devi solo ricaricarlo con il cavo USB-C incluso.

Come si usa l'avviatore mobile per auto con batteria esterna?

L'avviatore mobile per auto con batteria esterna è anche un dispositivo molto facile da usare. Ecco i passaggi da seguire:

Collega il cavo di avviamento all'avviatore e assicurati che l'interruttore sia in posizione OFF.

Collega le pinze rosse al polo positivo (+) della batteria dell'auto e le pinze nere al polo negativo (-).

Accendi l'avviatore spostando l'interruttore sulla posizione ON. Vedrai che i LED del livello di carica si illuminano.

Avvia l'auto come al solito. Se non parte al primo tentativo, aspetta qualche secondo e riprova.

Una volta che l'auto è partita, scollega le pinze in ordine inverso: prima le nere e poi le rosse.

Spegni l'avviatore spostando l'interruttore sulla posizione OFF e riponi il cavo di avviamento nella custodia.

Se desideri usarlo per caricare i tuoi dispositivi elettronici, devi semplicemente collegarli all'avviatore tramite il cavo USB-C o l'adattatore da 12 V, a seconda del tipo di connessione che possiedono. L'avviatore ha due uscite USB: una da 1 A e una da 2 A. Puoi usare quella che più si adatta alle tue esigenze.

Cosa aspetti a mettere le mani sul prodotto che non può mancare nella tua auto? L'avviatore mobile per auto con batteria esterna è disponibile nei negozi Lidl e anche sul loro sito web. Ma affrettati, perché è un prodotto molto richiesto e si esaurisce rapidamente. Non perdere questa opportunità di procurarti un articolo indispensabile per la tua auto e per la tua vita quotidiana. Corri da Lidl e non rimanere senza!

