Tutti parlano di questo prodotto Ikea da 1 euro.

Comprare tanto pagando poco è qualcosa che piace a tutti, soprattutto quando con quel poco si porta a casa qualcosa che, oltre ad essere di qualità, può essere molto utile. Oggi ti mostriamo un prodotto di Ikea che userai praticamente ogni giorno e che è così economico che non arriva nemmeno a 2 euro, uno di quei colpi fortunati che non puoi lasciarti sfuggire poiché lo userai veramente tanto.

Ikea è uno dei negozi specializzati in casa e decorazione più famosi al mondo, un successo grazie a una proposta che piace al pubblico, con prezzi bassi su migliaia di prodotti e sicuramente una pioniera in invenzioni che risolvono la vita domestica per renderla più confortevole, pratica e ordinata.

La borsa della spesa di Ikea che userai ogni giorno

Si tratta della borsa della spesa ÖMSESIDIG, un’ottima borsa da portare al supermercato o a fare shopping quando vai a comprare poiché ha una grande capacità per contenere un gran numero di prodotti, così non dovrai pagare per ogni negozio in cui decidi di acquistare qualcosa. Attualmente ha un prezzo di soli 1,99 €, un importo ridicolo che sicuramente vale la pena pagare poiché lo ammortizzerai alla velocità della luce.

Questa fantastica borsa della spesa di Ikea ha una bellissima stampa di colori vivaci, un design di Diana Ordóñez in esclusiva per il negozio svedese. Con una misura di 55x37x27 cm, ha ben 71 litri di capacità, uno spazio ampio per poter conservare cibo, bevande o qualsiasi altra cosa di cui hai bisogno quando esci dal supermercato o se decidi di andare a fare una gita in spiaggia o una festa con i tuoi amici, tra molte altre cose. Puoi anche usarla per la biancheria sporca … infinite possibilità!

Un’altra grande vantaggio di questa borsa è che può essere ripiegata, quindi puoi conservarla in qualsiasi cassetto senza occupare troppo spazio. Realizzata in 100% plastica BOPP con un minimo del 60% riciclato, per pulirla basterà passarle un panno umido a cui aggiungerai solo un sapone delicato se ha una macchia difficile, altrimenti sarà sufficiente che sia inumidito con acqua. Non lavarla in lavatrice.

È molto importante che tu tenga presente che questa borsa della spesa di Ikea supporta un peso massimo di 25 kg, quindi non caricarla oltre questo limite.