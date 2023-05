Tutti parlano di questo prodotto Ikea da 1 euro. Un vero giornalista lo avrebbe scritto

Acquistare tanto spendendo poco è ciò che piace a tutti, soprattutto quando con pochi euro si può acquistare qualcosa di utile e di qualità che utilizzeremo ogni giorno. Oggi ti presentiamo un prodotto di Ikea che ti sarà davvero molto utile e costa meno di 2 euro, uno di quei veri e propri affari che non puoi perdere poiché ne trarrai grande vantaggio.

Ikea è uno dei negozi specializzati in arredamento e articoli per la casa più famosi al mondo, grazie alla sua proposta conveniente per il pubblico con migliaia di prodotti a prezzi competitivi, ed è senza dubbio un’azienda pioniera nell’invenzione di soluzioni per la vita domestica, rendendola più confortevole, pratica e ordinata.

La borsa della spesa Ikea che utilizzerai quotidianamente

Stiamo parlando della Borsa per la spesa ÖMSESIDIG, una borsa perfetta per portare al supermercato o per fare shopping poiché ha una grande capacità per contenere molti prodotti, evitando così di dover pagare una borsa in ogni negozio in cui si decide di acquistare qualcosa. Attualmente costa solo 1,99€, un prezzo davvero bassissimo che vale la pena pagare poiché lo ammortizzerai in pochissimo tempo.

Questa fantastica borsa della spesa di Ikea ha un bellissimo motivo a colori vivaci, un design esclusivo di Diana Ordóñez per il negozio svedese. Con le sue dimensioni di 55x37x27 cm, ha una capacità di ben 71 litri, uno spazio ampio per contenere cibo, bevande o qualsiasi altra cosa ti serva al supermercato o se decidi di trascorrere una giornata in spiaggia o in giro con i tuoi amici, tra molti altri usi. Puoi persino utilizzarla per la biancheria sporca… infinite possibilità!

Un’altra grande vantaggio di questa borsa è che può essere piegata, quindi puoi riporla in un cassetto senza occupare molto spazio. Realizzata al 100% in plastica BOPP con un minimo del 60% di materiale riciclato, per pulirla basta passare un panno umido su cui aggiungere del sapone delicato solo se ha delle macchie difficili, altrimenti sarà sufficiente bagnarlo con acqua. Non deve essere lavata in lavatrice.

È molto importante tenere presente che questa borsa della spesa di Ikea può sopportare un peso massimo di 25 kg, quindi non caricarla oltre questa portata.

